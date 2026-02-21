En Directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
Sigue la última hora y toda la información de los precandidatos en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona
La agenda de este sábado de Marc Ciria:
Víctor Font fue noticia ayer por negar que haya un acuerdo cerrado entre el Barça y Julián Alvarez. "Puedo reconfirmar que el Atlético y el Barça no tienen ningún tipo de acuerdo ni ha habido conversaciones".
La agenda de Laporta este sábado: estará en la sede de Defensem el Barça para las firmas, de 19 a 21 h, en la calle Provença 173. Ayer el expresidente estuvo en Vic, donde se refirió al regreso de Gavi a los entrenamientos. "He vivido su recuperación en primera persona. Ha pasado momentos difíciles tras su recaída, pero ahora todo ha pasado y tiene que mirar adelante. Ha sufrido y ha llorado, pero esto ya forma parte del pasado. Es un jugador con mucho carácter y estaba permanentemente en tensión y enfadado porque quería jugar. Lo hubiera hecho hasta con muletas", declaró el expresidente culé en la capital de Osona.
¡Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de las elecciones del Barça! En este directo iremos actualizando todas las novedades en clave electoral del club.
- Barcelona – UCAM Murcia: resultado, resumen y estadísticas de la Copa del Rey de baloncesto
- La UEFA multa al Barça... y advierte a Hansi Flick
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- El Barça ya sabe el multimillonario precio que pide el Atlético por Julián Álvarez
- Bardghji se la juega en el Barça
- Maldini lo tiene claro: 'Es el central español más en forma del momento
- Luz verde al fichaje de Ajay Tavares por el Barça
- Juan Carlos Rivero desvela cuánto dinero gana con las retransmisiones: 'Mi sueldo es transparente