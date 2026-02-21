Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo

La agenda de Laporta este sábado: estará en la sede de Defensem el Barça para las firmas, de 19 a 21 h, en la calle Provença 173. Ayer el expresidente estuvo en Vic, donde se refirió al regreso de Gavi a los entrenamientos. "He vivido su recuperación en primera persona. Ha pasado momentos difíciles tras su recaída, pero ahora todo ha pasado y tiene que mirar adelante. Ha sufrido y ha llorado, pero esto ya forma parte del pasado. Es un jugador con mucho carácter y estaba permanentemente en tensión y enfadado porque quería jugar. Lo hubiera hecho hasta con muletas", declaró el expresidente culé en la capital de Osona.