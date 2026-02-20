En Directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
Sigue la última hora y toda la información de los precandidatos en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona
Xavi Vilajoana 'metió' a Harry Kane en campaña
Muy ambicioso se mostró Xavi Vilajoana, quien este viernes presenta su proyecto deportivo, al 'meter' en campaña nada menos que a Harry Kane...
Víctor Font, un Nou Palau Blaugrana revolucionario
Por su parte, Víctor Font presentó su proyecto para construir un Nou Palau Blaugrana con la ambición de que sea "el mejor de Europa".
Laporta Habló del Spotify Camp Nou y de los árbitros
El ex presidente Joan Laporta, en su encuentro electoral del jueves, dio más pistas sobre el arranque de la fase 1C de las obras en el Spotify Camp Nou y volvió a cargar contra los árbitros.
La agenda de este viernes
Al margen de otras actividades que puedan desarrollar los precandidatos, se espera a Joan Laporta en Vic para que lleve a cabo un acto con socios y aficionados en La Central, que Marc Ciria exponga su plan social en su sede electoral y que Xavi Vilajoana presente su proyecto deportivo en su sede junto a Jordi Codina.
Un jueves que estuvo cargado de actualidad
El jueves 19 de febrero estuvo cargado de actualidad preelectoral, con todos los aspirantes presentando algunas de sus propuestas para convencer a los socios y reunir el máximo número de firmas con las que pasar el corte el próximo 2 de marzo. Necesitan, al menos 2.337 apoyos válidos.
¡Feliz viernes! Arrancamos nuestro directo diario en el que recogemos todas las novedades de la precampaña de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.
- Maldini lo tiene claro: 'Es el central español más en forma del momento
- Pedri: la brújula de Flick está de vuelta
- Julián Álvarez jugará en el Barça
- Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça
- Comunicado del FC Barcelona sobre el Spotify Camp Nou
- Gustavo Machado, experto en lectura de labios brasileño, revela qué le dijo Vinicius a Prestianni: 'Sé lo que ha dicho
- Xavi Vilajoana mete a Harry Kane en campaña
- Maldini se lleva las manos a la cabeza: 'Si lo de Prestianni no hubiera ocurrido, el Real Madrid..."