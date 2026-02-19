Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoSkimo Juegos OlímpicosBarça femenino Camp NouResumen Brujas - AtléticoCuándo juega AlcarazRival Barcelona ChampionsCruces ChampionsGoleadores ChampionsHaciendaRashfordViniciusEtta EyongMarco SenesiPrestianni ViniciusCamp NouWembanyamaAlonsoVPN LaLigaHorarios Copa del Rey baloncestoMinicopa EndesaAlcarazPablo LlopisPedri HotelClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourEtapa 2 Volta AlgarveClasificación Volta AlgarveMaldiniBonolotoGonzalo Miró
instagramlinkedin

En Directo

ELECCIONES FC BARCELONA

Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: última hora de los precandidatos, en vivo

Sigue la última hora y toda la información de los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona

Elecciones a la presidencia del Barça

Elecciones a la presidencia del Barça / FCB

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL