En Directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: última hora de los precandidatos, en vivo
Sigue la última hora y los actos de presentación de los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona
Messi, protagonista de la pancarta de Ciria con un lema familiar
Y es que Messi parece que será uno de los ejes centrales en torno a su precandidatura, la cual presenta hoy en su sede situada en la calle Felipe de Paz, 10, en el barrio de Les Corts. Esta mañana ha desplegado una lona que no ha dejado indiferente a nadie: la imagen de Messi mostrando su camiseta al Bernabéu con la frase “Ganas de volverte a ver”, en clara referencia a la que Joan Laporta instaló cerca del estadio madridista durante la campaña de 2021.
La lona, captada por nuestro fotógrafo Gorka Urresola y ubicada en la esquina entre Travessera de Gràcia y Aribau, ha generado una gran expectación. A lo largo del día se conocerán más detalles sobre las intenciones del precandidato respecto al astro argentino.
"Tenemos el plan Messi"
Marc Ciria tampoco se ha olvidado de Messi, para quien tiene 'un plan': "En el 'Movimiento 42' tenemos muy presente lo que mueve el corazón de los culés. Y Messi le sigue haciendo latir. Y es que Leo nunca se ha ido del todo, y por eso queremos que vuelva con todo lo que representa. Tenemos un plan".
Marc Ciria detalla su programa electoral
Marc Ciria ha estructurado su proyecto en 42 diagnósticos con sus respectivas soluciones, un formato peculiar donde aborda temas como el fútbol femenino, la visión internacional o el reconocimiento a los socios veteranos.
