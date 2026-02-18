Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test F1 directoPancarta Marc CiriaBenfica - Real MadridAlcarazPrestianni ViniciusWembanyamaVPN LaLigaRival Barcelona ChampionsPablo LlopisOtamendi ViniciusProtocolo AntirracistaChampions hoyCruces ChampionsMbappé PrestianniCuándo juega AlcarazCTAPedri HotelVuelta Benfica - MadridIturraldeLuis EnriqueMíchelFlickBarça VARMaldiniLesión DembéléEstrada FernándezClasificación LaLigaClasificación UAE TourClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaCalendario F1BonolotoDónde ver Mundial 2026Gobierno cáncer
instagramlinkedin

En Directo

ELECCIONES FC BARCELONA

Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: última hora de los precandidatos, en vivo

Sigue la última hora y los actos de presentación de los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona

Elecciones a la presidencia del Barça

Elecciones a la presidencia del Barça / FCB

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL