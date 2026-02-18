Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: última hora de los precandidatos, en vivo

Messi, protagonista de la pancarta de Ciria con un lema familiar

Y es que Messi parece que será uno de los ejes centrales en torno a su precandidatura, la cual presenta hoy en su sede situada en la calle Felipe de Paz, 10, en el barrio de Les Corts. Esta mañana ha desplegado una lona que no ha dejado indiferente a nadie: la imagen de Messi mostrando su camiseta al Bernabéu con la frase “Ganas de volverte a ver”, en clara referencia a la que Joan Laporta instaló cerca del estadio madridista durante la campaña de 2021.

La lona, captada por nuestro fotógrafo Gorka Urresola y ubicada en la esquina entre Travessera de Gràcia y Aribau, ha generado una gran expectación. A lo largo del día se conocerán más detalles sobre las intenciones del precandidato respecto al astro argentino.