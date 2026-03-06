Elecciones del FC Barcelona, en directo: Primeros actos de campaña oficial para Joan Laporta y Víctor Font

¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo! Empieza la cuenta atrás para Joan Laporta y Víctor Font, después de que ayer se proclamaran oficialmente las candidaturas. Marc Ciria quedó fuera de la carrera tras convocar una rueda de prensa en la que mostró su desacuerdo con el proceso que invalidó el 21% de las firmas.