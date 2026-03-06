En Directo
Elecciones del FC Barcelona, en directo: Primeros actos de campaña oficial para Joan Laporta y Víctor Font
Joan Laporta y Víctor Font arrancan el primer día oficial de campaña de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona este viernes con dos actos. Síguelos en directo
En la agenda de este viernes, Joan Laporta presentará oficialmente su candidatura a las 12 h, mientras que Víctor Font dará a conocer su proyecto del área social a las 13 h, también desde su sede.
¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo directo! Empieza la cuenta atrás para Joan Laporta y Víctor Font, después de que ayer se proclamaran oficialmente las candidaturas. Marc Ciria quedó fuera de la carrera tras convocar una rueda de prensa en la que mostró su desacuerdo con el proceso que invalidó el 21% de las firmas.
