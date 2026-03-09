En directo
FC Barcelona
Elecciones del FC Barcelona, en directo: Debate económico y patrimonal
Sigue en directo las novedades en las elecciones del FC Barcelona entre los dos candidatos: Joan Laporta y Víctor Font
Guardiola: "Toda esta serie de eventos que han pasado son noticias que han salido en los periódicos (comisiones, Limak...). No es fruto de una reflexión mía. La comisión económica tiene que ser independiente"
Olivé: "New Era no es una palanca, es una empresa que con Orange ganaron un concurso de comunicación. El Barça sacó a concurso la telefonía interna, quedó desierto. Orange vinieron a hacernos una propuesta por quedarse a valor 0 y New Era montaba la E-sim. El líder de comunicación era Orange. Orange es quien hace las infraestructuras. Nosotros nos encontramos en una situación de que tuvimos que buscar ingresos excepcionales. Los asientos VIP no se nos ocurrieron a nosotros, también pasa en la NFL. Estructuramos 474 asientos VIP por 100 millones. Una compañía de catar compró 30 millones y los otros 70. Quedan por pagar 28 millones antes del 30 de junio. Ellos entendieron esto como un negocio"
Guardiola: "No sé cómo esto pasa cualquier control. Laporta hoy explicaba todo al revés. Primero fueron las telecomunicaciones y después los asientos. ¿De dónde ha sacado el dinero esta gente? Me parece increíble. El club se asocia con una compañía que no tiene nada de experiencia. Me parece una práctica más insólita para una institución de la grandeza del Barça"
Olivé: "Como cualquier contrato el de de Spotify pasó por la comisión económica. Tus compañeros me lo han ratificado, lo recuerdan perfectamente"
Guaridola: "El club nos enseñó los números, pero no tuvimos nunca acceso a este contacto. Yo estaba, tú no"
Guardiola: "Se centra en una deriva de operaciones que me hace pensar que el rumbo no ha sido el correcto"
Olivé: "Lo que no vale es poner todo en una centrifugadora. Además, dando la imagen de que hay corrupción. Tema Nike. Es rotundamente falso la comisión de 50 millones. Cuando llegamos al club había demandas cruzadas entre Nike y nosotros. Una situación complexa, heredada de hace 5 años. Fue culpa de un mal contrato hecho en 2015/16. Los ejecutivos de BLM nos decían que estaban ligados de manos y pies y no podían hacer crecer la marca. Era una fuente de ingresos que no se podía desarrollar. El acuerdo con Nike estaba desfasado. Ellos no querían hablar con nosotros y queríamos denunciar el contrato. Nos empezamos a crear nuestra propia marca. Era un motivo de presión de Nike. La hicimos en las mismas fábricas que ellos hacen las suyas. Gastamos 3 millones y medio. Todo esto tiene un valor incalculable. Hubo un momento que Nike nos demandó y aquí es cuando Puma nos ofreció doblar el valor de Nike y nos liberaba. Spotify se sintió preocupado y nos ayudaron. Todo este acuerdo se cerró en París, apareció la presidenta de Nike y llegamos al siguiente acuerdo: no nos creemos la oferta de Puma, si nos las presentáis la aceptamos y se la mostramos. No fue una comisión, fue una intermediación. Para el Barça nos ha servido para avanzar ingresos que no tendríamos hasta 2028"
Guardiola: "Todo esto trabajo me parece fantástico. Pero no se pueden pagar 50 millones por una comisión de mediación. No existe en el mercado. Llevo más de 40 años en este mundo y nunca había visto esto. No existe. Es una barbaridad"
Olivé: "No son 50 millones, es una mentira. Estais mezclando cosas y lo hacéis intencionadamente. No los ha cobrado los 50 millones. Pero del FC Barcelona son 28 millones de euros al final de todo esto. Nike es una multinacional y también ha pasado por su departamento de compliance"
Olivé: "Coincidimos en el diagnóstico de como estaba el equipo en 2021. Nos encontramos una situación muy complicada. La pandemia lo empeoró todo, fue una tormenta perfecta. Conseguimos un crédito puente, te explico esto para ver la gravedad de como estábamos. No éramos conscientes de la gravedad"
Guardiola: "Yo era muy consciente y por eso entré. La situación era muy comprometida. Aprobamos un primer préstamo para cancelar el primer puente y unos bonos. Esta era la situación. Fue una temporada muy extraña. Bartomeu tuvo un trimestre de mandato, seis meses de comisión gestora y el resto de la nueva junta. Estuvimos afectados tres años por la COVID. Los ingresos del estadio cayeron 25 millones de euros"
Olivé: "Laporta ha salvado al Barça, sin dudas. Así como nos encontramos vimos que con eso no terminábamos. Teníamos que poner un tapón porque salía agua, hicimos las palancas. Todo esto era intentar tapar el agujero. Pero la gran decisión era hacer o no hacer un nuevo estadio en ese momento. Muchos decían que teníamos que aguantar. Aquí tomamos la gran decisión, porque esto definirá el futuro y los ingresos del futuro. Nos hará competitivos económicamente con grandes clubes. Encontramos Spotify, un gran sponsor, el acuerdo de Nike... Compensamos los ingresos que perdimos del estadio con los sponsors. Conseguimos mantener el equipo, los jugadores. Teníamos que invertir en fichajes mientras tapábamos el agujero"
Guardiola: "Trump hizo un libro y dijo que salvó America, el mismo título que Laporta. El fútbol y el Barça es un proyecto colectivo. En esos momentos estuvimos de acuerdo en el crédito, en la palanca, en Spotify, aunque no supimos nunca que se pagó una comisión... Pensabamos que se tenía que invertir en el estadio. Era una decisión valiente. Donde empiezan nuestros desacuerdos es en el proceso de elección de Limak. Está lleno de irregularidades. Para resolver el conflicto entre dos partes (Nike y Barça) tuvimos que pagar una comisión de 50 millones a un mediador. Nunca me he encontrado algo así"
Arranca el debate en la cadena SER.
Guardiola: "Estuve en la comisión con Laporta. Han pasado cosas en el Barça que no me gustan y creo que se tienen que cambiar. Creo que Víctor y nosotros, tenemos un proyecto atractivo y que pretende cambiar la gobernanza del club"
El debate en la SER será entre Jaume Guardiola y Ferran Olivé, dos piezas clave en las dos campañas. Olivé es el responsable del área económica de Laporta y Guardiola de Víctor Font
Este lunes ha empezado potente tras el debate cara a cara entre los dos candidatos en RAC1. Aquí os dejamos las mejores frases y la crónica de un debate tenso por el futuro del club
¡Buenas tardes! Las campañas electorales de Joan Laporta y Víctor Font están en todo lo alto. Hoy tendremos un debate de la parte económica y patrimonial de las dos propuestas a presidir el Barça en el Què T'hi Jugues de la Cadena SER. A partir de las 18:00h la seguiremos, en directo.
