Elecciones del FC Barcelona, en directo: Debate económico y patrimonal

Guardiola: "Se centra en una deriva de operaciones que me hace pensar que el rumbo no ha sido el correcto"

Olivé: "Lo que no vale es poner todo en una centrifugadora. Además, dando la imagen de que hay corrupción. Tema Nike. Es rotundamente falso la comisión de 50 millones. Cuando llegamos al club había demandas cruzadas entre Nike y nosotros. Una situación complexa, heredada de hace 5 años. Fue culpa de un mal contrato hecho en 2015/16. Los ejecutivos de BLM nos decían que estaban ligados de manos y pies y no podían hacer crecer la marca. Era una fuente de ingresos que no se podía desarrollar. El acuerdo con Nike estaba desfasado. Ellos no querían hablar con nosotros y queríamos denunciar el contrato. Nos empezamos a crear nuestra propia marca. Era un motivo de presión de Nike. La hicimos en las mismas fábricas que ellos hacen las suyas. Gastamos 3 millones y medio. Todo esto tiene un valor incalculable. Hubo un momento que Nike nos demandó y aquí es cuando Puma nos ofreció doblar el valor de Nike y nos liberaba. Spotify se sintió preocupado y nos ayudaron. Todo este acuerdo se cerró en París, apareció la presidenta de Nike y llegamos al siguiente acuerdo: no nos creemos la oferta de Puma, si nos las presentáis la aceptamos y se la mostramos. No fue una comisión, fue una intermediación. Para el Barça nos ha servido para avanzar ingresos que no tendríamos hasta 2028"

Guardiola: "Todo esto trabajo me parece fantástico. Pero no se pueden pagar 50 millones por una comisión de mediación. No existe en el mercado. Llevo más de 40 años en este mundo y nunca había visto esto. No existe. Es una barbaridad"

Olivé: "No son 50 millones, es una mentira. Estais mezclando cosas y lo hacéis intencionadamente. No los ha cobrado los 50 millones. Pero del FC Barcelona son 28 millones de euros al final de todo esto. Nike es una multinacional y también ha pasado por su departamento de compliance"