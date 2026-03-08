Elecciones Barça: Así fueron los votos de las elecciones del Barça en 2021

Este domingo 15 de marzo se celebran las XV elecciones a la presidencia del FC Barcelona, cinco años después de los últimos comicios, que se llevaron a cabo el 7 de marzo de 2021. En aquella ocasión, Joan Laporta se impuso en las urnas y comenzó su segunda etapa al frente del club, tras la que gobernó entre 2003 y 2010.

El proceso electoral de hace un lustro se adelantó y se llevó a cabo a mitad de temporada después de que Josep Maria Bartomeu y su junta directiva dimitiesen el 27 de octubre de 2020. En aquel momento, el club pasó a estar en manos de una gestora, liderada por Carles Tusquets, hasta que se llevaron a cabo las elecciones más de cuatro meses después.

En los últimos comicios hubo diez precandidatos de los cuales tan solo tres pasaron el corte de firmas necesarias tras el proceso de validación del club: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Por el camino se quedaron Xavi Vilajoana, Emili Rousaud, Jordi Farré, Lluís Fernández-Alà, Agustí Benedito, Pere Riera y Ferran Estrada.

El filtro del club invalidó los avales la candidatura de Rousaud (2.501), mientras que Vilajoana (1.834) se quedó con la miel en los labios. Farré, Fernandez Alà y Riera, quienes no llegaron al corte, destruyeron sus boletos en el Auditori sin ser contabilizados; mientras que Benedito ni tan siquiera se personó en las instalaciones del club. Laporta reunió 9.625 firmas válidas, Font, 4.431, y Freixa pasó por los pelos con 2.634.

El día de las elecciones, un domingo, un día después del Barça-Osasuna de LaLiga y antes de la vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, estuvieron llamados a las urna 110.290 socios, de los cuales ejercieron su derecho a voto 55.611, lo que supuso un 50,42% del censo (7,3% más que en las elecciones del 2015).

Joan Laporta arrasó en las urnas con el 54,28% de los votos (30.184 papeletas con su nombre), seguido de lejos por Víctor Font, con un apoyo del 29,99% de los socios (16.679) y muy lejos quedó Toni Freixa, que reunió el 8,58% de los votos (4.769).