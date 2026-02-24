Elecciones Barça: anulados los debates sectoriales

Todo estaba preparado para que, el viernes pasado por la mañana, se realizase un debate electoral entre los responsables deportivos de las distintas precandidaturas en un conocido medio de comunicación barcelonés. El tema del día era el proyecto deportivo y debían defenderlo Joan Soler (Joan Laporta), Carles Planchart (Víctor Font), Pere Gallego (Marc Ciria) y Jordi Cordina (Xavi Vilajoana).

A última hora, la precandidatura de Font presentó a Jaume Guardiola, cuyo perfil está más vinculado a lo económico, algo que no gustó, sobre todo, a la precandidatura de Laporta, que, tras hacer varias consultas, se negó a hacer el debate. Pero la cosa no quedó ahí porque este plantón acabó afectando también a debates que debían realizarse posteriormente, todos ellos sectoriales.

La idea es que este mismo grupo de comunicación invitara a los responsables del área social y económica de cada precandidatura para discutir, pero, según explican, finalmente se optó por otro tipo de formato y no habrá intercambio de ideas entre los diferentes proyectos que luchan por gobernar el Barça. Si no pasa nada, cosa que no es descartable tras lo ocurrido en el primer intento de debate, Laporta sí acabará debatiendo con Ciria, Font y Vilajoana dos veces: una el 10 de marzo, 9:00h (RAC1) y la última el jueves 12 de marzo, 21:00h (TV3).