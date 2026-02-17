Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: última hora de los precandidatos, en vivo

El empresario y socio azulgrana, preocupado por la situación que afronta el Barça, ha anunciado que “tenemos a nuestro equipo legal preparando una denuncia que se presentará ante la Federación y el CTA cuando ganemos las elecciones para asegurar que se denuncia la adulteración de la competición que hace Real Madrid Televisión, y del conflicto de intereses que hay con una señora (Yolanda Parga) que es parte del CTA y es la mujer de un empleado del Real Madrid (Chema Alonso)”.