En directo
ELECCIONES FC BARCELONA
Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: última hora de los precandidatos, en vivo
Sigue la última hora y los actos de presentación de los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona
Víctor Font no ha desaprovechado la ocasión para referirse a Joan Laporta y cuestionar la gestión del ex presidente azulgrana sobre la cuestión arbitral. “Laporta habla de tener un presidente con experiencia, pero los hechos son que, en los cinco años, 26 penaltis más a favor del Real Madrid. La manera de defender al club se demuestra que no está funcionando”, ha asegurado.
El empresario y socio azulgrana, preocupado por la situación que afronta el Barça, ha anunciado que “tenemos a nuestro equipo legal preparando una denuncia que se presentará ante la Federación y el CTA cuando ganemos las elecciones para asegurar que se denuncia la adulteración de la competición que hace Real Madrid Televisión, y del conflicto de intereses que hay con una señora (Yolanda Parga) que es parte del CTA y es la mujer de un empleado del Real Madrid (Chema Alonso)”.
"Los culés nos sentimos más desprotegidos que nunca. En los últimos cinco años, el Madrid ha aconseguido lo que quería, que es adulterar la competición”, asegura con contundencia Font desde su sede, según informa nuestro compañero Dídac Peyret.
Turno ahora para Víctor Font, quien también ha convocado a los medios de comunicación para expresar su disgusto por la situación arbitral respecto al Barça.
"El Barça ha renacido porque es un club único. Lo más difícil ya los hemos pasado. Ahora vienen unos años apasionantes donde estoy convencido que vamos a vivir una de las etapas más gloriosas de la historia del Barça".
"Defendemos el Barça para construir y avanzar. Lo hacemos con orgullo, con sentimiento, con valentía. Tenemos que ser listos, porque hay otros que también lo son y no nos quieren. Y es por esto que aprovecho para remarcar una vez más la importancia de la experiencia".
"Defendemos el Barça para que, aquellos que no tienen experiencia, puedan hacer lo que ha pasado en un pasado muy reciente, que es llevarnos a la ruina. No podemos correr el riesgo de dejar el Barça en manos de alguien que nos pueda destrozar el club de nuevo".
"Defendemos el Barça de aquellos que no tienen experiencia y que, fruto de la ambición que tienen, no se han dado cuenta de que estos años se trataba de salvar el Barça. No lo quieren aceptar por determinadas ambiciones personales".
"La catalanidad del Barça es una abierta, inclusiva, aceptada por millones de culés alrededor del mundo. Esta lucha contra todo y contra todos ha evitado en parte ciertas situaciones que nos podrían haber perjudicado mucho. Son colectivos que no descansan, debemos estar permanenmente alerta".
Laporta: "Hay árbitros que no se enteran"
"También defendemos al Barça de determinados colectivos y de aquellos que lo quieren someter y dominar a 600km de distancia. De estos que hacen campañas de desprestigio institucional permanente y no descansan. Y de algunos momentos del juego donde hay árbitros que no se enteran".
