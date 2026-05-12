Elección simbólica de Flick en el dúo Eric Garcia-Jules Kounde en el Barça

El Clásico de este domingo dejó muchas alegrías y también algunas conclusiones. Al fin y al cabo, se trataba del duelo decisivo para amarrar el título de Liga y Hansi Flick tenía a toda la plantilla disponible menos a Lamine Yamal. Con todo el roster sano y listo para saltar al césped, toca elegir. 11 titulares, algunos de refresco y otros que iban a quedarse en blanco en un día tan especial. Ser entrenador tiene esa parte cruel también.

Cancelo abraza a Flick tras ganar LaLiga / Andreu Dalmau

"Nunca olvidaré esto, era un partido duro para mí por el fallecimiento de mi padre. Mi equipo es fantástico, es brutal lo que nos han hecho", dijo Hansi tras el encuentro. Unas horas después de que su madre le comunicara el fallecimiento de su progenitor. Pese a ello, Hansi quiso sentarse en el banquillo y brindarle el mejor homenaje. Luego tocó hacer de míster, tomar decisiones.

El dilema del lateral diestro

Y una de ellas concernía al lateral diestro. Teóricamente, el de Heidelberg tenía al 100% y disponible al futbolista que ha ocupado la plaza de forma masiva estos últimos dos cursos. Un Jules Kounde que la temporada anterior estuvo a un nivel altísimo, fue clave para entender todos los éxitos del equipo. Uno de los jugadores más mejorados con el aterrizaje de Flick, sobre todo en la parcela ofensiva.

Kounde, en una imagen del partido ante el Getafe / Valentí Enrich

Pero el bajón de rendimiento esta campaña le ha pasado factura. Tampoco la lesión del bíceps femoral de esta segunda mitad de temporada ha ayudado a que tuviera más protagonismo en este 'rush' final. El galo ha tenido esta temporada un rendimiento más irregular, días con algunas lagunas defensivas. No ha tenido la fiabilidad del primer año con el técnico alemán en el banco.

Recién renovado

A Jules le valió su gran último año para sellar una renovación hasta 2030 y una mejora de condiciones. Merecida. Ahora, su estatus dentro de la plantilla parece haberse alterado. Ya no tiene esa plaza en el carril diestro tan asegurada. Eric Garcia fue el elegido por Flick para el Clásico y ofreció su habitual dosis de pundonor defensivo y secó a Vinicius. Flick también busca ese equilibrio en las alas con un Joao Cancelo más profundo por la izquierda.

Lamine y Kounde, en un lance del partido / V. Enrich

En el seno del club se escuchan ofetas tanto por él como por Balde (y otros jugadores). Si bien deben ser jugosas para estudiarlas. Y la última palabra, lógicamente, será del francés, que tiene todavía cuatro años más de contrato y la sartén por el mango. Veremos también dentro de la planificación deportiva lo que le comunique Flick de cara a la próxima temporada.

En próximos partidos tendrá oportunidades seguro el galo. Flick gestionará minutos. A priori, también tiene un Mundial por delante en el que le espera un papel protagonista.

Ayer, en la rúa, por cierto, fue de los que estuvo más apagado. Se mantuvo en un segundo plano en todo momento.