FC BARCELONA
Elche - FC Barcelona: horario y dónde ver por TV el partido de la 22ª jornada de la Liga EA Sports
A qué hora y dónde ver el encuentro entre el Elche y el Barça que se jugará en el estadio Martínez Valero
Líder con un solo punto de margen sobre el Real Madrid, el FC Barcelona tiene un complicado compromiso este próximo sábado 31 de enero en el estadio Martínez Valero de Elche. El cuadro de Hansi Flick se ve las caras con la escuadra dirigida por un viejo conocido como Eder Sarabia. El técnico vasco ya opuso mucha resistencia en la primera vuelta en el Spotify Camp Nou y saldrá de nuevo valiente a buscar las cosquilla de los azulgrana.
No atraviesan los ilicitanos un gran momento, eso sí. Acumulan cinco jornadas sin conocer la victoria en las que apenas han sumado dos puntos de 15 posibles. Además, ocupan una engañosa undécima plaza, puesto que apenas les separan tres puntos de las posiciones de descenso.
Bajas en ambos bandos
El Barça viene de imponerse el Champions al Copenhague, que empezó golpeando en el Spotify Camp Nou y obligó al cuadro barcelonista a remontar (una vez más). Como decíamos, el Barça tiene solo un punto de margen en la tabla respecto al Madrid, que tiene otra visita complicadísima a Vallecas el domingo, unas horas después.
Flick contará para el encuentro con las bajas seguras de Christensen, Pedri y Gavi. El tinerfeño no volverá a los terrenos de juego hasta finales de febrero y con el andaluz hay más dudas, puesto que es más incierto su regreso. El escandinavo está fuera todo lo que queda de curso. Por su lado, en el bando ilicitano Sarabia no podrá contar ni con Aleix Febas ni con Héctor Fort. Febas por acumulación de tarjetas amarillas y el futbolista cedido por el Barça por una lesión en el hombro. Un infortunio que le llegó en el peor momento al barcelonés, cuando mejor estaba de forma. Aún tardará unas cuantas semanas para estar operativo de nuevo.
Horario del Barça-Copenhague
El encuentro entre Elche y FC Barcelona en el Martínez Valero se disputa el sábado 31 de diciembre a las 21:00. Se podrá ver el encuentro por Movistar+ La Liga y LaLiga TV Bar. También se podrá seguir, minuto a minuto, en la web de SPORT.
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La Cope no da crédito tras el penalti de Tchouameni: 'Mourinho está presionando al árbitro
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: Semifinales del Open de Australia en vivo y online
- Nuevo acuerdo millonario entre el Barça y Dubái
- Descontrol total en el Real Madrid
- El 'feeling' especial de Rashford con la Champions