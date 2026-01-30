Elche - FC Barcelona: alineaciones probables para la jornada 22 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona ya está en modo liga. Los pupilos de Hansi Flick viajan al estadio Martínez Valero para medirse este sábado a las 21 horas al Elche de Eder Sarabia. El Barça, líder con 52 puntos, solo aventaja en uno al Real Madrid, por lo que necesita ganar para no ver comprometida su posición de privilegio.

Los azulgranas llegan a la cita en plena racha triunfal, pues han ganado 14 de sus últimos 15 partidos. En la competición doméstica vienen de ganar al Real Oviedo por 3-0 para mantener el liderato, mientras que en la Champions confirmaron su presencia directa en los octavos de final tras remontar y golear por 4-1 al Copenhague.

Por su parte, la dinámica del Elche es totalmente contraria. Los ilicitanos, pese a que siguen en la media tabla, pues son undécimos con 24 unidades, ven como el descenso se acerca a solo tres puntos. Los franjiverdes, que acumulan cuatro encuentros consecutivos sin ganar, quieren mantener el fortín en su estadio, donde únicamente han perdido un partido este curso.

Para el duelo liguero, Flick no podrá contar con los lesionados Pedri, Gavi y Christensen, mientras que Sarabia tiene en el dique seco a Álvaro Núñez, Josan y Héctor Fort, que no estará disponible para recibir a sus excompañeros. Además, Febas, el santo y seña del Elche, tampoco será de la partida, pues cumple sanción.

Tres dudas en el once de Flick

El técnico alemán no realizará demasiados cambios respecto al choque europeo. Joan Garcia, indiscutible bajo palos, será el encargado de defender la portería azulgrana. En el sector izquierdo, Cancelo, todavía sin inscribir en la Champions, ocupará el puesto de Balde, mientras que en derecha se mantendrá Koundé. En el eje de la zaga, Cubarsí y Eric Garcia, ya recuperado del golpe que le obligó a ser sustituido en Champions, formarán la pareja de centrales.

En el doble pivote, Flick situará a Frenkie de Jong, que cumplió un encuentro de sanción contra el Copenhague, y a Marc Casadó, que tan solo jugó once minutos en la cita europea. Por delante, Fermín y Dani Olmo se juegan el puesto de mediapunta, aunque el onubense parte con ventaja, pues descansó contra el Real Oviedo.

En el extremo izquierdo, Raphinha es fijo pese al gol de falta de Rashford, mientras que en la derecha Lamine Yamal también seguirá en el once. La duda recae en la delantera. Lewandowski, que marcó en la Champions, cederá su lugar a Ferran Torres, ya recuperado de la lesión.

Alineaciones probables Elche - FC Barcelona

Elche: Iñaki Peña; Germán Valera, Bigas, Affengruber, Chust, Pedrosa; Marc Aguado, Martim Neto, Rodrigo Mendoza; Diangana y Álvaro Rodríguez.

FC Barcelona: Joan Garcia; Cancelo, Eric Garcia, Cubarsí, Koundé; De Jong, Casadó, Fermín; Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.