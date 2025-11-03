El Elche se entrena en la Ciutat Esportiva con permiso del Barça

Después del gran partido de ayer entre Elche y FC Barcelona, donde los de Hansi Flick se impusieron por 3-1 con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford al conjunto ilicitano, la lógica apuntaba a que el conjunto de Eder Sarabia regresara hoy de vuelta a su casa, no obstante, no fue así.

Pese a tener que volar a Elche, el malestar del piloto del vuelo chárter, que sufrió una indisposición, obligó al equipo a quedarse en Barcelona. En este sentido, para que pudieran entrenar con normalidad, el FC Barcelona cedió sus instalaciones en un gesto de deportividad.

Hansi Flick, amistoso con Eder Sarabia

En la sesión de recuperación de este lunes por la mañana, Eder Sarabia ha podido contar con la visita del entrenador del Barça, Hansi Flick, que aprovechó la curiosa situación que provocó que el entreno del Elche fuera en la Ciutat Esportiva para acercarse a saludar.

De hecho, tras el partido entre catalanes y valencianos, el técnico alemán destacó el buen juego del equipo del Martínez Valero: "Presionamos a un equipo que ama tener la pelota, me gusta mucho lo que hace", exponía el teutón sobre una de las grandes revelaciones en este inicio de temporada.

Eder Sarabia y Hansi Flick, entrenadores del Elche y Barcelona / ECF / EFE

Un lugar conocido para Sarabia

Más allá de la anécdota de tener que entrenar a su equipo hoy en la Ciutat Esportiva, lo cierto es que no es un lugar desconocido para Eder Sarabia, ya que fue un día su casa.

En la temporada 2019-2020, el conjunto catalán despedía a Ernesto Valverde en enero tras caer en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, contratando a Quique Setién como su sustituto, que llegó a la Ciudad Condal con Sarabia de la mano, que en aquel entonces era su segundo.

Eder Sarabia conversa con los futbolistas del Barça en su etapa en el conjunto catalán, en 2020 / VALENTI ENRICH / Enviados

La etapa Setién dejó un recuerdo amargo para los culers, pues tras sumar 42 puntos en la segunda vuelta y perder la Liga del confinamiento, su paso por el banquillo azulgrana finalizó con la trágica goleada por 2-8 del Bayern de Múnich. Además, durante su estadía, siempre se especuló sobre la mala relación de algunos pesos pesados con el segundo entrenador aquel entonces, actual técnico ilicitano. Pese a ello, antes del inicio del partido, Ronald Araujo, que ejercía como capitán y coincidió con él en aquella época, saludó de manera afectuosa a quien algún día le dio indicaciones desde la banda.