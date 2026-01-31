En Directo
Elche - FC Barcelona: Sigue en directo toda la previa del partido del Martínez Valero
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Elche y el FC Barcelona de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
¡Hola a todos! Vamos a seguir todas las novedades del Elche CF - FC Barcelona que se disputa en el estadio Martínez Valero y en el que el conjunto de Hansi Flick busca mantener su magnífica trayectoria en LaLiga y consolidar su liderato frente al equipo de Eder Sarabia, viejo conocido culé.
