De Jong: "Todavía no hemos alcanzado nuestro nivel máximo"

Frenkie de Jong fue uno de los nombres propios del triunfo del Barça ante el Elche (3-1). El neerlandés firmó una actuación completa, de mando y criterio, asumiendo galones en la sala de máquinas y ejerciendo como auténtico director del juego en una noche en la que el equipo necesitaba orden, ritmo y continuidad. Especialmente en la ausencia de Pedri, De Jong dio un paso al frente y sostuvo al equipo desde el centro del campo.

Tras el partido en el Martínez Valero, el centrocampista combinó satisfacción por el resultado con una lectura exigente del momento del equipo. “Todavía no hemos alcanzado nuestro nivel máximo, creo. Pero seguimos jugando como un equipo, que es importante”, señaló, poniendo el acento en el funcionamiento colectivo por encima de los picos individuales. Un mensaje coherente con su actuación: siempre ofrecido, dando salida limpia al balón y conectando líneas con naturalidad.

El centrocampista neerlandés también subrayó la capacidad ofensiva del Barça y la constancia en la generación de ocasiones, un aspecto clave para explicar la victoria ante el Elche. “Normalmente tenemos gente que finaliza muy bien. Estamos generándolas”, explicó, antes de detenerse en el papel del rival. Lejos de restar mérito al triunfo, De Jong valoró la propuesta del Elche. “Es un equipo valiente y juega bien. El fútbol, así, es más divertido para la gente”, apuntó, destacando un contexto que favoreció un partido abierto y dinámico.

Ese escenario, precisamente, es el que mejor se ajusta a su fútbol. De Jong no lo escondió. “A mí me gusta cuando el partido está abierto y hay más espacios”, reconoció, dejando claro que se siente cómodo cuando el ritmo es alto y el juego fluye. “Si ganamos, me gusta el partido”, añadió con una sonrisa, antes de cerrar con un mensaje de confianza en el grupo: “Tenemos muchos jugadores de mucho nivel y todos en la plantilla son buenos”.

Noticias relacionadas

Más allá de las palabras, su actuación reforzó una sensación clara: cuando el Barça necesita equilibrio y dirección, De Jong responde. Sin Pedri, el neerlandés asumió la responsabilidad, ordenó el juego y fue uno de los grandes argumentos de una victoria que mantiene al equipo en el liderato, todavía con margen -como él mismo admite- para crecer. Una carrera ascendente que tendrá su siguiente puerto en Albacete, pero libre de repescas en Champions.