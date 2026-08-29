Ejemplos brillantes para el Barça de Flick: 9 equipazos míticos que funcionaron sin un '9' puro

El verano del 2026 podríamos bautizarlo en clave Barça como el verano del '9'. Curiosamente todo hace indicar que el único nueve puro con el que contará Flick esta temporada será Hamza Abelkarim.

El Barça tenía previsto cubrir la marcha de Lewandowski y Ferran Torres con un delantero centro pero la imposibilidad de contratar a Julián dejará a los blaugranas con cinco extremos y solo el egipcio Hamza como '9' clásico.

Raphinha, capitán del FC Barcelona / EFE

Aunque el arranque liguero ha sido brillante con dos triunfos liderados por Raphinha jugando de delantero centro gran parte del barcelonismo se cuestiona si es posible competir al máximo nivel sin un '9' puro de garantías.

Podríamos haber incluido la Austria de Sindelaar o el Real Madrid de Di Stéfano así como otros conjuntos importantes en la historia del fútbol pero hemos seleccionado nueve equipos que marcaron una época y lo hicieron sin la figura de un '9' clásico. Nueve ejemplos estimulantes para el Barça de

La máquina de River

Cualquier buen amante del fútbol argentino se conoce de carrerilla la delantera del equipo mítico 'La máquina de River'.

El ataque formado por Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lostau está considerado como el más legendario de Argentina y uno de los más emblemáticos del fútbol del siglo XX.

El Charro Muñoz era para los que lo vieron jugar un fenómeno comparable a Pelé mientras que Pedernera era el encargado de realizar las funciones de falso nueve.

Adolfo Pedernera fue un falso nueve estupendo / Archivo

Aquella delantera de cinco con dos extremos, dos interiores y un '9' tenía la particularidad de que nadie ejercía como delantero de referencia en el área.

Pedernera era un delantero mentiroso que se asociaba en el medio y se movía con tremenda libertad mientras que Muñoz y Lostau eran dos extremos fenomenales.

Aquel conjunto de la década de los 40 marcaron una época dorada en el fútbol sudamericano y mundial.

Los mágicos magiares del Mundial 54

Alemania ganó su primer Mundial en el año 1954 pero aquel Mundial disputado en Suiza quedó marcado por el fútbol estelar desplegado por la selección húngara.

Los llamados mágicos magiares desplegaron un estilo de juego combinativo basado en pases cortos y una precisión quirúrgica que maravilló al mundo.

La estrella de aquel equipo era el zurdo Puskas que posteriormente ficharía por el Real Madrid. Sandor Kocsis, que jugaría después en el Barça, era también un futbolista de primerísima clase mundial.

Sándor Kocsis con la camiseta azulgrana en un partido en el Estadi. El húngaro se ganó el corazón de la afición por su entrega y compromiso. Conocido como ‘Kocka’, ‘Sanyi’ o ‘Cabeza de Oro’, sus restos mortales fueron llevados en 2012 desde Barcelona a la Basílica de San Esteban de Budapest, su última morada / ANTONI CAMPAÑÁ

El teórico delantero centro de Hungría era Hidegkuti pero su función era la de falso nueve con todas las de la ley. Puskas y Kocsis eran dos interiores con una facilidad pasmosa para conectar con Hidegkuti en los psaillos interiores. Toth y Czibor, en las bandas, completaban un ataque descomunal.

Imagen de la goleada de Hungría contra Alemania en el Mundial de 1954 / FIFA

Boszik y Zakarias equilibraban y organizaban el juego de una maquinaria impecable que se quedó a un paso de la gloria en la final de Berna.

Aunque aquel equipo no pudo proclamarse campeón del mundo su fútbol trascendió y todavía hoy es recordado como un conjunto único.

El hecho de no contar con un ariete clásico no restaba efectividad a un ataque bestial.

El Brasil de Pelé del Mundial de 1970

Ha pasado más de medio siglo pero todavía hoy se habla del Brasil de los 70 cuando uno quiere referirse a un equipo que borda el fútbol.

El Pelé del 58 era ya un espectáculo pero el del Mundial de 1970 fue una locura. 'O rei' lideraba un equipo prodigioso lleno de mediapuntas pero sin un delantero centro al uso.

Zagallo ponía en liza un 4-24 con Clodoaldo y Gerson en el centro del campo y Jairzinho y Rivelino en las bandas.

Pele ejercía de '10' y por delante estaba otro jugador mágico y portentoso que era de todo menos un '9' puro.

Tostao y Pelé se entendieron de maravilla en el Mundial de 1970 / Archivo

Tostao era en teoría la punta de lanza de un ataque de cuatro jugadores que podría tener algunas similitudes con el actual Barça de Flick.

Aquel Brasil no solo se proclamó campeón del mundo sin un delantero centro clásico. La canarinha del Mundial de México 70 es uno de los equipos más armoniosos y espectaculares de la historia del fútbol.

La naranja mecánica de Rinus Michels

La Holanda del Mundial del 1974 no pudo proclamarse campeona pero su su juego dejó una huella imborrable en la historia del fútbol.

Aquel equipo dirigido por Rinus Michels revolucionó el juego con un estilo moderno que se bautizó como fútbol total.

La llamada naranja mecánica jugaba en teoría con un 4-3-3 pero la realidad es que el constante intercambio de jugadores en ataque destrozaba cualquier defensa.

La gran figura de aquel equipo de Michels era Johan Cruyff que lucía el dorsal '9' pero estaba lejos de ser un delantero centro estándar

Johan Cruyff, con el '14' de Holanda a la espalda / SPORT

Cruyff mandaba y organizaba a su equipo y no se limitaba a que el balón le llegara al área para entrar en juego. Johan se movía con libertad por el centro del campo e incluso en posiciones más retrasadas ya que su inteligencia única le permitía leer las necesidades tácticas del equipo al instante.

Si el centro del campo holandés lo formaban Jansen, Neeskens y Van Hanegem el ataque estaba conformado por Johny Rep y Resenbrinck en las alas y el propio Cruyff que ejercía de falso nueve de una manera extrema.

La mejor Holanda de todos los tiempos no disponía de un '9' puro pero ello no fue un obstáculo para entrar en el libro de oro de la historia como uno de los equipos más impresionantes de todos los tiempos.

El Dream Team de Cruyff

De los ocho años que Johan Cruyff dirigió al Barça en su mayoría el holandés apostó por un ataque sin una referencia clara.

En su primera temporada Julio Salinas fue el delantero centro nato y Lineker, un '9' puro, ejerció de extremo. De contar habitualmente con dos arietes natos Johan pasó a una apuesta radical por el falso '9' con la contratación de Michael Laudrup.

El danés había jugado de mediapunta en la Juve pero en el Barça se consagró como uno de los mejores falsos nueves de la historia.

Laudrup y Schuster coincidieron en un duelo entre el Atlético y el Barça / Archivo

Laudrup bajaba al centro del campo para generar superioridad numérica, organizaba el ataque, creaba dudas en los centrales y aportaba cifras muy altas de asistencias y goles.

En la temporada 93-94 Cruyff volvió a apostar por un '9' puro como Romario lo que rompió el hábito de jugar sin un delantero centro puro. En las últimas temporadas la apuesta por Kodro como delantero centro no funcionó.

El Dream Team de Cruyff logró su mejor nivel con Hristo Stoichkov en una banda y Goiko o Txiki Begiristain en la otra y Laudrup ejerciendo de falso nueve y Bakero rompiendo desde atrás como un mediapunta llegador.

El Barça de Guardiola y Messi

Pep Guardiola arrancó su etapa como entrenador del Barça con Samuel Eto'o como delantero centro nato. Messi y Henry eran los extremos que jugaban a pierna cambiada.

En el famoso 2-6 logrado en el Bernabéu Pep recolocó al atacante camerunés como extremo y destrozó tácticamente al Madrid de Juande Ramos con la inclusión de Messi como falso nueve.

Guardiola y Messi celebran la Champions de 2009 tras vencer al Manchester United. / SPORT

Aquel día se pudo disfrutar de todas las ventajas de jugar con un dalso 9 ya que Leo destrozó a los centrales que dudaban entre seguirlo y dejar un espacio evidente o mantenerse firmes atrás.

Aunque la llegada de Zlatan Ibrahimovic la temporada siguiente congeló de manera momentánea la apuesta por el falso 9 Messi acabó ejerciendo esta función que ya no abandonaría hasta la llegada años después del uruguayo Luis Suárez.

El Barça consiguió dos tripletes entre 2009 y 2015. / FCB

Con Pedro en la derecha y Villa en la izquierda Messi era el falso nueve más vistoso y desequilibrante que se ha visto en la historia del fútbol.

En su última temporada Guardiola extremó su idea con Cesc y Leo como dos falsos nueves y una vuelta cruyffista al 3-4-3.

El mejor fútbol de la historia lo ha ofrecido el Barça de Guardiola con Messi como sublimación de un estilo de juego indetectable para los rivales.

La España de Del Bosque en la Eurocopa del 2012

Vicente Del Bosque se aprovechó de la dinámica del Barça de Guardiola y Tito Vilanova para replicar con matices el modelo de juego blaugrana.

En el Mundial del 2010 Fernando Torres y Villa eran todavía indiscutibles pero en la Eurocopa del 2012 la apuesta del seleccionador fue la de alinear a Cesc Fábregas como falso nueve.

Cesc y Casillas celebran el éxito en la final de la Eurocopa 2012 / EFE

La decisión fue bastante criticada y discutida pero el nivel de juego de la roja fue cuando alcanzó probablemente sus cuotas más altas.

La final en la que España golea a Italia (4-0) supuso un baile futbolístico histórico. Del Bosque presentó un centro del campo con un doble pivote con Xabi Alonso y Busquets y Xavi Hernández liberado por detrás.

España goleó a Italia en la final de la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012 / EFE

El ataque estaba también repleto de centrocampistas originales con Silva por la derecha, Iniesta por la izquierda y Cesc ejerciendo de falso nueve.

Si en los campeonatos anteriores España había ganado a base de un control hermético de los partidos y resultados cortos en la euro del 2012 se soltó con marcadores más generosos. La apuesta por Cesc resultó un éxito rotundo.

El Manchester City de Guardiola previo a Haaland

El Bayern de Guardiola tuvo en Mandzukic y Lewandowski a dos '9' clásicos. En el City Kun Agüero y Erling Haaland han sido también dos nueves puros con los que ha contado el técnico de Santpedor.

Pese a que la mayoría de las temporadas Guardiola ha jugado con un delantero centro tradicional entre el 2019 y 2022 se inclinó por un ataque más líquido marcado por la alineación habitual de un ataque sin un '9' clásico.

Guardiola abraza a Foden en Old Trafford / X

Kun Agüero fue perdiendo peso en el City y en sus dos últimas temporadas en Manchester ya no fue un titular fijo. En las temporadas 2019-20, 20-21 y 22-22 Guardiola utilizó en el eje del ataque a numerosos jugadores que estaban lejos de ser el perfil del ariete tradicional.

Gabriel Jesús, Sterling, Foden o De Bruyne ocuparon la plaza del '9' con resultados excelentes. En este tramo de la era Guardiola, el City logró ganar dos Premier League y su nivel futbolístico rozó la excelencia contínua.

¡Qué barbaridad! 14 asistencias de De Bruyne en la Premier en 2020 / Manchester City

El hecho de no contar con un '9' puro no restó efectividad a un Manchester City brillante al que solo le faltó conquistar la Champions para coronarse como uno de los mejores equipos de la historia del fútbol.

Con el ficjhaje de Haaland el City de Guardiola recuperó el rol de delantero centro nato y llegó el premio de conquistar su primera Champions.

El actual PSG de Luis Enrique

El ejemplo más cercano y fácil de entender de un equipo campeón sin un '9' puro es el del vigente bicampeón de Europa. Con la marcha de Mbappé, Luis Enrique recolocó a un extremo como Ousmane Dembelé para ejercer de delantero centro.

El ex del Barça ya había jugado en alguna ocasión puntual en esta demarcación en el Barça de Flick. El atacante francés explotó cerca del área sus indudables cualidades y conforma con su compatriota Doué y el georgiano Kvaraskhelia una línea ofensiva temible.

Dembélé y Luis Enrique posan con los trofeos del Balón de Oro y de Entrenador del Año, respectivamente / EFE

Las llegadas constantes de los laterales Hakimi y Nuno Mendes ayudan a que el ataque del PSG sea prácticamente indefendible.

Luis Enrique sigue fiel al 4-3-3 y lo hace con tres extremos originales que se mueven por todo el frente de ataque con mucho dinamismo y eficacia.

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El planteamiento en este inicio de temporada de flick con Raphinha como '9' tiene muchas similitudes con el equipo de Luis Enrique que tiene a dembelé como punta de lanza.