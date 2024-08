El presidente del Barça ha participado en el acto de despedida a Sergi Roberto en el Auditori 1899. Joan Laporta ha expresado con emoción su estima a un jugador que ha defendido durante 18 años la camiseta del Barça, desde el Cadete B hasta lograr ser el capitán del primer equipo.

Este ha sido el breve pero emotivo discurso del presidente del Barça dirigido al ya ex jugador blaugrana Sergi Roberto: "Como presidente, me gustaría decirte que eres un ejemplo a seguir, historia del Barça, del tesoro que tenemos. Eres un símbolo y has sido ejemplar. Has pasado por todas las categorías inferiores del club. Solo tengo palabras de agradecimiento por tu comportamiento ejemplar y por tus palabras que siempre le has dedicado al club. Nos lo has devuelto con insistencia, talento y con una capacidad de superación en momentos difíciles".

Laporta ha recordado la exitosa trayectoria del polivalente jugador del Reus: "Con los 25 títulos ganados, tocaste la gloria. Además, viví en directo como presidente todos tus mejores momentos, como el gol en el Bernabéu o la remontada contra el PSG. En el museo está la camiseta que donaste y el balón firmado por todos tus compañeros".

Para concluir Joan Laporta dejó una frase merecida para un futbolista que lo ha dado todo para el club de su vida: "El Barça es tu casa".