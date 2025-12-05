Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Eintracht se medirá a un rival difícil antes de volver al Spotify Camp Nou

El equipo de Dino Toppmöller tendrá un choque de Bundesliga ante el Leipzig previo al encuentro ante el FC Barcelona en Champions League

Un Uzun sin problemas anotó el segundo del Eintracht

Champions

Marc Gómez

Marc Gómez

El Eintracht de Frankfurt se enfrentará al FC Barcelona el próximo martes en un encuentro decisivo para catalanes y alemanes en la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. No obstante, antes de eso deberá disputar un partido importante en Bundesliga para mejorar su situación en la tabla de clasificación.

El conjunto alemán jugará contra el Leipzig, segundo clasificado en liga, antes de regresar a un estadio que le trae buenos recuerdos en Europa, debido a la 'invasión' producida en cuartos de la Europa League en 2022.

La afición del Eintracht en el Camp Nou en 2022

La afición del Eintracht en el Camp Nou en 2022 / Redes

Un choque importante en Bundesliga

El Leipzig - Eintracht de Frankfurt se llevará a cabo en el Red Bull Arena, por lo que el rival de los culers en Champions actuará de visitante. El juego será clave en las aspiraciones visitantes de entrar en Europa, pues tras 12 jornadas se encuentra a un punto de la zona de Conference League, a dos de la Europa League y a la misma distancia de la máxima competición europea. Por su parte, los locales necesitarán un triunfo para seguir la estela del Bayern de Múnich, que ya saca ocho puntos de ventaja y se acerca a volver a sentenciar una competición que acostumbra a llevarse prácticamente por decreto.

En los últimos cinco partidos ligueros, 'Las Águilas' suman 11 puntos, habiendo ganado tres partidos y empatado dos, por lo que se encuentran actualmente en trayectoria ascendente. Además, se medirán a un equipo que en sus últimos cinco juegos ha sumado menos puntos, pese a estar por encima en la clasificación, ya que gracias a sus tres victorias, un empate y una derrota, ha sumado diez puntos.

Antoine Griezmann of Atletico de Madrid and Hugo Larsson of Eintracht Frankfurt?? in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between Atletico de Madrid and Eintracht Frankfurt at Riyadh Air Metropolitano on September 30, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 30/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2;

El Eintracht Frankfurt ante el Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Eso sí, muy distinta es la situación en la máxima competición europea, donde solo suma cuatro puntos en cinco partidos y está al borde de la eliminación de manera directa. Esto se debe a sus derrotas ante Atalanta, Liverpool y Atlético, su empate contra el Nápoles y el único triunfo frente al Galatasaray. De esta manera, si bien todos tenemos clara la relevancia del partido para el FC Barcelona de cara a evitar esa ronda extra de playoffs, la situación del próximo contrincante está marcada por incluso más necesidad, ya que en caso de perder en la Ciudad Condal quedarían con pie y medio fuera de la competición.

El precedente de 2022

La última vez ante los teutones el Barça dejó una imagen difícilmente digerible tanto en el césped, donde cayó por 2-3 y quedó eliminado de la Europa League, como sobre todo en las gradas, ya que los hinchas rivales tiñeron de blanco el Camp Nou, provocando que el FC Barcelona actuara de visitante en su propio feudo.

