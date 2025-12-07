El Eintracht Frankfurt, el 'club puente' por excelencia

El FC Barcelona se medirá al Eintracht de Frankfurt el próximo martes a las 21:00 en el Spotify Camp Nou en un partido importantísimo que puede acabar de enterrar las opciones de los de Hansi Flick de clasificar directamente a los octavos de final de la UEFA Champions League, ya que para entrar en el top-8 las opciones pasan por ganar los tres choques que quedan.

No obstante, y más allá de la revancha por lo sucedido en Europa League en 2022 donde los alemanes ganaron tanto en el campo como en las gradas, el choque tendrá una curiosidad más, pues el Barça se enfrentará al equipo que más beneficio ha obtenido desde 2021 a través de la compraventa de jugadores.

El Eintracht Frankfurt en la UEFA Champions League / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

670 M € de beneficio desde enero de 2021

Según el informe del Observatorio de Fútbol del CIES, el Eintracht de Frankfurt es el club que más diferencia positiva ha logrado entre lo gastado en fichajes que han acabado saliendo traspasados y lo obtenido por sus ventas: 286 M€ de balance positivo. Esta espectacular cifra se explica con el desglose de las cuentas, ya que en los últimos cuatro años y medio ha gastado únicamente 78 M€, mientras que ha vendido esos futbolistas por 364 millones de euros.

De esta manera, se imponen a Brighton & Hove Albion, que cuentan con un balance positivo de 221 M€, a Stuttgart con más 178 M€, Atalanta que cuenta con 150 M de beneficio y Benfica, con 147. En el otro extremo aparecen los clubes de Arabia Saudí, que gracias a la inversión externa han podido reforzar sus clubes sin vender por un valor parecido: Al Hilal tiene un balance negativo de 197 M€ y su eterno rival, Al Nassr, ha gastado 104 M más de lo vendido. Más allá de los clubes saudís, aparecen tres conjuntos de la Premier League para completar el top-5, West Ham, Aston Villa y Manchester United.

El Barça, también en beneficio

Pese a lo que se comenta en torno a la inversión realizada por el Barça gracias a las denominadas 'palancas', la realidad dista mucho de mostrar una inversión grande, ya que el FC Barcelona está en beneficio contando desde enero de 2021. Desde la dirección deportiva se han invertido 116 M€ mientras que se han recuperado 142 con esos activos, cerrando con 26 M€ de beneficio.

Laporta eufórico junto a Cat / Valentí Enrich

Por último, cabe destacar que, si sumamos los fichajes de la primera plantilla desde 2021 que aún tienen contrato con sus clubes firmantes y restamos su precio de adquisición al valor estimado actual según el propio modelo estadístico del CIES, el Eintracht de Frankfurt vuelve a ser el mejor club con un saldo de 670 M€ en positivo, obteniendo los 286 M€ por jugadores fichados y ya vendidos y 384 M€ por los fichados y que aún tienen en plantilla.