El Barça, con todo ante el Eintracht

El FC Barcelona ha realizado este lunes festivo la última sesión antes de recibir al Eintracht de Frankfurt el martes (21:00 horas) en el Spotify Camp Nou, un encuentro correspondiente a la 6ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Los blaugranas tienen el objetivo de regresar a la senda del triunfo, después de sufrir una derrota en Stamford Bridge (3-0) contra el Chelsea en la última cita europea.

En el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se confirmaron las buenas noticias del entrenamiento de recuperación de este domingo. Si bien es cierto que algunos jugadores regresaron de Sevilla a la capital catalana con un interrogante por su estado físico, todos ellos estarán disponibles para Hansi Flick. Nos referimos a Joan Garcia, Alejandro Balde y Raphinha: los tres futbolistas entrenaron con el resto del grupo con total normalidad y estarán disponibles para este martes.

El guardameta de Sallent bajó del autobús del Barça en Sevilla cojeando ostensiblemente. El lunes se quedó en el gimnasio recuperando, como la mayoría de titulares y esta mañana entrenó con el resto de porteros. El lateral fue sustituido en el descanso contra el Betis y dio entrada a Christensen. El canterano recibió un fuerte golpe en la pierna, lo que se conoce comúnmente como un 'bocadillo' del que le costó varios minutos recuperarse. El 'staff' técnico priorizó la precaución y le reservó en la segunda parte, pero será de la partida el martes.

El caso de Raphinha fue uno de los más preocupantes, pero tampoco reviste gravedad. Al brasileño le reservaron en La Cartuja en vistas del partido de competición europea por una ligera sobrecarga muscular. El delantero no disputó ni un solo minuto contra los verdiblancos, pero ya ha regresado a la dinámica de grupo sin problemas.

Por contra, las únicas ausencias con las que no podrá contar el técnico alemán son los lesionados ya conocidos: Araujo, Gavi y Dani Olmo. En la otra cara de la moneda, los futbolistas del filial que volvieron a ejercitarse con el primer equipo y que apuntan a entrar en la convocatoria para el partido de Champions League son: Jofre Torrents, Tommy Marqués y Dro.