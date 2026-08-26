'Egyptair' se convierte en la nueva aerolínea oficial del FC Barcelona

El FC Barcelona firmó uin nuevo acuerdo de patrocinio internacional. El club azulgrana anunció un acuerdo con EGYPTAIR, que se convierte en Global Partner del Barça hasta la temporada 2028/29. Un acuerdo de tres años. La compañía aérea egipcia será la aereolinea oficial del primer equipo de fútbol masculino, del equipo de baloncesto y del conjunto de balonmano.

Precisamente, el equipo de balonmano será el que tenga una presencia más visible de la compañía, ya que lucirá el logotipo de la marca en la parte frontal de la camiseta durante los partidos. De hecho, la sección de balonmano tiene en sus filas a Seif Elderaa, un central egipcio.

Las relaciones entre el Barça y el país africano son cada vez más fuertes. Los culés ficharon a Hamza Abdelkarim este verano tras un año cedido en el filial. El delantero centro ha hecho toda la pretemporada con el equipo de Hansi Flick y opositó para un puesto en la primera plantilla. Además, el Gamper se jugó precisamente contra el Al Ahly, el ex equipo de Hamza y el conjunto más laureado de Egipto.

Según informó 'Mundo Deportivo', los azulgranas percibirán más de cuatro millones de euros anuales por este acuerdo de patrocinio. Una nueva fuente de ingresos para los culés.

El acuerdo se enmarca dentro del plan de expansión de la flota y de la red internacional de rutas de EGYPTAIR, que busca seguir mejorando sus servicios y ofrecer una experiencia de viaje superior a sus pasajeros.

El Barça refuerza su presencia internacional

Marc Bruix, director de Patrocinios Globales del FC Barcelona, destacó la importancia del acuerdo: “Conectar el FC Barcelona con EGYPTAIR, un referente de excelencia e historia en la aviación internacional, es un paso natural en nuestra expansión”.

El dirigente azulgrana también puso el foco en el potencial de la alianza en nuevos mercados: “Este patrocinio refuerza nuestro compromiso de llevar los valores y la emoción del Barça a nuestros seguidores de Oriente Medio y África, donde contamos con una comunidad de fans extraordinaria”.

Por parte de EGYPTAIR, su presidente, el capitán Ahmed Adel, calificó el acuerdo como un hito para la compañía aérea egipcia. “Patrocinar uno de los clubes más prestigiosos del mundo representa un logro sin precedentes en la historia de nuestra compañía aérea nacional”, afirmó.

Adel destacó además la conexión entre los 95 años de historia de EGYPTAIR y la dimensión internacional del Barça, señalando que la colaboración permitirá a la compañía conectar con aficionados al fútbol de todo el mundo.

Una aerolínea con más de 90 años de historia

EGYPTAIR es la aerolínea nacional de Egipto y fue fundada en 1932. Con sede en El Cairo, actualmente cuenta con una red de más de 85 destinos en África, Europa, Oriente Medio, Asia y Norteamérica.

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La compañía es además miembro de Star Alliance y está inmersa en un proceso de transformación y crecimiento basado en la expansión de su red, la modernización de su flota, la mejora de la experiencia del pasajero, la transformación digital y el desarrollo de nuevas alianzas estratégicas.