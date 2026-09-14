El 'efecto Rodri' deja a Gavi con menos protagonismo

Gavi no ha tenido suerte en este arranque de temporada. El jugador anticipó su regreso de vaciones para ponerse a punto una vez se había proclamado campeón del mundo y su preparación había sido ideal hasta el punto que Hansi Flick le dio la titularidad en el primer partido de Liga en Elche.

Sin embargo, el de Los Palacios recibió un fuerte golpe en su pierna derecha, la dañada anteriormente de la rodilla, y tuvo que parar durante dos encuentro: Athletic Club y Rayo Vallecano. En estos dos partidos, Rodri salió desde el banquillo y empezó a adquirir ritmo de competición.

Gavi celebrando un tanto con la selección española / EFE

La presencia de Rodri, junto a Pedri, en la base de la jugada han dejdo con poco margen a Gavi, quien deberá pelear para entrar en la rotación y su mejor aliado es el esfuerzo con que se emplea en cada entrenamiento.

Hansi Flick solo le ha dado siete minutos ante el Feyenoord, mientras que vio desde el banquillo los partidos ante el Valencia y el Levante. La sombra de Rodri es muy alargada ya que alcanza mucho terreno de juego y se hace el dueño de la medular.

Rodri ya completó los 90 minutos ante el Levante y Flick está eligiendo a Marc Bernal como interior cuando debe dar descanso a Pedri. Sin embargo, la actitud ejemplar de Gavi, siempre ayudando a los compañeros y dándolo todo en las sesiones, tiene contento a Hansi Flick, quien volverá a darle minutos pronto.

Polivalencia al servicio del equipo

La temporada es larga y Gavi tendrá su importancia como uno de los jugadores con más talento y energía del equipo. Flick tiene un aprecio especial hacia un jugador que nunca le ha fallado. Cuando ha recurrido a él, sobre todo cuando los problemas físicos lo han permitido, ha respondido a las mil maravillas.

Flick aprecia mucho el trabajo de Gavi / Javi Ferrándiz / SPO

Gavi ha actuado en los últimos tiempos más cerca de la zona de creación, pero también puede actuar en posiciones más avanzadas. Su polivalencia le permite adaptarse a varias demarcaciones. También puede jugar perfectamente en la media punta, con la llegada que tiene, o tirado a la banda izquierda.

El andaluz es un futbolista que ofrece muchos recursos, aunque la llegada de más competencia con Rodri, por ahora, le está afectando. Sin embargo, Gavi no se rendirá para dar lo mejor de sí mismo