El efecto Gerard Martín: Infalible de central

Sigue evolucionando y continua convirtiéndose en un futbolista de clase mundial Gerard Martín. En apenas su segunda temporada en la élite, el de Sant Andreu de la Barca está cada vez más asentado en la primera plantilla del Barça y en el ecosistema de Hansi Flick.

Irrumpió directo desde el Barça Atlètic y tras unos inicios complicados se fue ganando la confianza del técnico alemán. Se convirtió en un hombre de rotación importante y ante la baja de Balde acabó el curso pasando sumando titularidades en toda una final de Copa del Rey o en las semifinales de Champions.

Más minutaje que nunca

Este curso 2025/26 su concurso está siendo aún más determinante. Entre las bajas y su fiabilidad está acumulando más minutaje que nunca. Y, la gran novedad, lo está haciendo mayormente como central. Gerard ha demostrado que es un comodín fantástico para Flick.

Gerard Martín, durante el FC Barcelona - Levante UD / Dani Barbeito

Antes las bajas que se han ido dando de Christensen, Balde o Ronald Araujo (y de Iñigo antes de comenzar la temporada), Hansi apostó por reconvertir a Martín de central. Y lo cierto es que está cumpliendo con creces. Cada vez mejor.

Tanto es así que los últimos meses lo estamos viendo mucho más en esa demarcación que en la suya natural, la de lateral. El fichaje de Cancelo también da a Hansi más flexibilidad en ese sentido para que Gerard siga sumando en el eje de la zaga.

100% de victorias

En ese sentido, hay un dato verdaderamente revelador. Y es que el Barça gana siempre que Gerard Martín juega de central. En total, 14 titularidades del de Sant Andreu de la Barca jugando por dentro y 14 victorias. Es infalible.

No deja de ser curioso porque en su último partido jugando de lateral (frente al Girona) el cuadro azulgrana perdió. Y siempre que es central, ya sea acompañando a Cubarsí o a Eric, el cuadro barcelonista gana. 100% de victorias.

Balde sale del terreno de juego afectado / Enric Fontcuberta / EFE

La lesión de Alejandro Balde, eso sí, invita a pensar que posiblemente veamos más a menudo al ex del Cornellà en el carril zurdo. Y a Cancelo en el diestro, puesto que en ese costado Koundé se perderá también entre cuatro y cinco semanas.