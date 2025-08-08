El 'efecto dominó' que puede provocar la salida de Iñigo

Probablemente ya haciéndose a la idea hace días de que iba a perder a uno de sus puntales, la cabeza de Hansi Flick ya 'carbura' para reaccionar a la marcha de Iñigo Martínez. Partiendo de que el de Ondarroa es insusituible y el único central zurdo puro de la plantilla, todo se hace más complicado.

En principio, la idea del club es no fichar para suplir la delicada salida del central vasco (aunque en el Barça no se puede dar nada por sentado y habrá que ver cómo evolucionan las cosas en estos primeros partidos). A partir de ahí, el técnico teutón viene barruntando alternativas y opciones con los ingredientes que ya cuenta en la plantilla.

CUATRO CENTRALES NATURALES

Para empezar, destacar que Flick tiene en nómina a cuatro centrales naturales sin contar a Iñigo (Eric, Cubarsí, Christensen y Ronald Araujo). Tanto el uruguayo como el danés han llegado a estar entre los rumores de posibles ventas, pero ahora mismo todo apunta a que uno u otro acompañará en el tándem titular a un Pau Cubarsí indiscutible.

Christensen celebra su gol contra el FC Seoul / FC Barcelona

El escandinavo ha dejado buenas sensaciones en Corea y Japón (con gol incluido). Desde su llegada en 2022 su incidencia ha sido algo irregular. Empezó muy bien el primer año con Xavi y luego se ha visto lastrado por las lesiones y problemas físicos. El Aquiles le dejó KO más de media temporada pasada y luego entró en una espiral que le tuvo casi en el dique seco todo el curso.

EL PASO AL FRENTE QUE SE EXIJE A ARAUJO

Christensen es más limpio en salida de balón que Araujo, que tiene un perfil más potente a nivel físico. El charrúa también es consciente de que debe dar un paso al frente la próxima campaña tras mostrar lagunas en el último tercio de la pasada.

Ronald Araujo, ante el Vissel Kobe / Valentí Enrich

“Estoy muy feliz en Barcelona, todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso. Mentalmente con mucha confianza, que el año pasado la perdí un poco con el tema de la lesión. Este año estoy muy motivado”, dijo recientemente el flamante primer capitán azulgrana.

¿REPLANTEAR LO DE ERIC?

La idea de Flick era la de ubicar a Eric como complemento para el lateral diestro con Jules Koundé. Veremos si cambia de idea con esta salida de Iñigo, pero el hecho de que el técnico alemán probara a Gerard Martín como central zurdo en los dos últimos partidos de la gira asiática es significativo.

Gerard Martín ante el Daegu FC / Valenti Enrich

Todo apunta a que la baja del de Ondarroa puede provocar que Gerard tenga más tendencia a actuar en el eje, una posición que conoce bien de su etapa en el Cornellà (jugaba de central zurdo en defensa de tres con dos carrileros abiertos). Pesa el hecho de que sea el único zurdo para ocupar esa demarcación.

APUESTA POR JOFRE

Y esa reubicación de Martín puede provocar que Jofre Torrents, que en principio iba a estar más en dinámica de filial, tenga más incidencia con la primera plantilla. El de la Selva del Camp ha cuajado una buena pretemporada hasta ahora y en el club se le tiene muy en cuenta de cara al futuro a medio plazo. Pero las circunstancias pueden obligar que sea más a corto plazo.

Otra posibilidad es que Hansi devuelva a Eric al central y se replantee lo de la salida de Héctor Fort. Menos probable, eso sí. Y luego están las opciones del filial, que pasarían por Álvaro Cortés (ha sonado para salir al Andorra) o Andrés Cuenca, central zurdo con proyección.