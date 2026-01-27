'Efecto Camp Nou' para sellar el pasaporte al top-8

Las cuentas están claras para el Barça: el top-8 de la Champions League pasa por ganar, sí o sí, este miércoles al Copenhague. Y por si acaso, marcar el mayor número de goles posible. El conjunto de Hansi Flick cuenta con un valor añadido para terminar la fase Liga en los puestos de privilegio y ahorrarse, de esta manera, la ronda de play-off. No es otro que el Spotify Camp Nou, un fortín desde que el equipo azulgrana recuperó su casa.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 3 - 0 Real Oviedo de la jornada 21 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Seis de seis. El FC Barcelona no ha dejado escapar ni un solo punto en su coliseo. Es el tercer estadio que acoge esta temporada al conjunto barcelonista. Primero fue el Estadi Johan Cruyff, también con pleno de victorias: 6-0 al Valencia y 3-0 al Getafe. Después, fue el turno de regresar al escenario de la pasada campaña y volver a subir la montaña mágica. En el Estadi Lluís Companys, el balance liguero fue muy bueno: triunfos ante Real Sociedad (2-1), Girona (2-1) y Elche (3-1), pero en Europa, una de cal y otra de arena: goleada 6-1 al Olympiacos, pero, antes, derrota por 1-2 ante el actual campeón de Europa, el París Saint-Germain.

El pasado 22 de noviembre, el Barça regresó al Spotify Camp Nou. Delante de 45.157 espectadores, el cuadro de Hansi Flick celebró a lo grande la vuelta a casa: partidazo y 4-0 al Athletic Club de Nico Williams con doblete de Ferran Torres y goles de Lewandowski y Fermín López.

Solo una semana después, fue el Alavés el rival y lo cierto es que los del Chacho Coudet lo pusieron difícil cuando se adelantaron en el primer minuto de juego con un gol e Pablo Ibáñez. Lamine Yamal y Dani Olmo, el egarense en dos ocasiones, pusieron las cosas en su sitio.

Una triple remontada

También fue necesario remontar en el vibrante choque frente al Atlético de Madrid. Un gran partido coral del Barça, que aupado por una afición que apretó mucho, contrarrestó el gol de Baena con las dianas de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres.

La primera cita europea en el nuevo Spotify Camp Nou fue ante el Eintracht de Frankfurt, un rival que no traía recuerdos agradables. La 'vendetta' se consumó pese a marcar primero los alemanes con gol de Knauff. La estrella inesperada del partido fue Jules Koundé y su doblete para el recuerdo.

La racha prosiguió con la visita de Osasuna. Quien esta vez marcó a pares fue Raphinha, mientras Joan Garcia aseguró la portería a cero (2-0).

FC Barcelona - Real Oviedo | El gol de Lamine Yamal / LALIGA

Después de mes y medio sin fútbol en el Camp Nou, el recinto barcelonista volvió a abrir las puertas para acoger un duelo ante el Real Oviedo marcado por la granizada en los últimos minutos del partido y el golazo de semichilena de Lamine Yamal para certificar una goleada (3-0) que habían iniciado Dani Olmo y Raphinha.

El balance no deja lugar a dudas: 6 victorias, 17 goles a favor y solo 3 en contra. Un fortín que se debe mantener este miércoles, pues está en juego el premio, a todos los niveles, del top-8.