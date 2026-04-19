Eduardo Conceição frena al City y decide esperar al Barça

Eduardo Conceição se ha mojado y ha decidido desactivar la oferta del Manchester City, que se había colocado en la 'pole position' para contratarlo. Esta última semana, varios medios de comunicación brasileños coincidieron en que los sky blues habían ofrecido 40 millones de euros al Palmeiras por su joya.

Los citizens apremiaban para cerrar con este delantero total, de 16 años, que apunta a jugador top y que ha brillado en el Sudamericano Sub-17, confirmando su evolución y su candidatura a aprendiz de crack.

Aunque la perla palmeirense no puede dar el salto al Viejo Continente hasta el mercado de enero de 2028 (es un 2009 nacido el 17 de diciembre), el City pretendía rematar esta operación ahora aprovechando la buena sintonía que mantiene con la presidenta del club paulista, la magnate Leila Pereira. Bien capitalizados, habían decidido adelantarse a todos sus competidores, entre los cuales está el Barça.

Eduardo Conceição, la joya del Palmeiras que llama la atención al Barça y al City / Palmeiras

Sin embargo, el entorno profesional del jugador ha tomado la decisión de esperar al Barcelona, que ya ha movido ficha por el jugador. Como explicó SPORT y según fuentes palmeirenses, Deco entró en contacto con João Paulo Sampaio, coordinador de la base palmeirense a la que ha transformado en la mejor de Sudamérica, para interesarse por la situación de este joven jugador, del cual el departamento de scouting culer maneja muy buenos informes desde incluso antes de que debutara en el equipo Sub-20 del Verdão.

Una buena noticia para el Barça

Eduardo Conceição no firmará por ningún club, por muy suculenta oferta que le pongan encima de la mesa. No va a precipitarse, porque primero quiere conocer, de primera mano, los pormenores del interés blaugrana y cómo Deco va a estructurar una posible oferta, teniendo en cuenta que esta es una operación a medio plazo, que se desarrollaría paralelamente a todos los planes para reforzar la primera plantilla que dirige Hansi Flick este próximo verano.

Eduardo Conceição celebra un gol ante Argentina en el Sudamericano Sub-17 / CBF

Como SPORT avanzó en exclusiva, estos últimos días ha habido cambios importantes en el equipo que asesora a Conceição con la entrada en escena del superagente brasileño, Giuliano Bertolucci, que, desde ahora, es quien lleva la voz cantante y tiene línea directa con todas las secretarías técnicas de los clubes top de Europa.

Siguiendo los pasos de Endrick y Estevão

El próximo capítulo de este 'menino de ouro' es incorporarse a la dinámica de la primera plantilla del Palmeiras, que dirige el portugués Abel Ferreira y que, por su potencial y la inversión financiera de los últimos años, opta a ganar todos los títulos, incluida la Copa Libertadores.

La hoja de ruta que ha trazado la dirección del Verdão es la misma que aplicaron con Endrick y Estevão, los dos últimos grandes futbolistas que revelaron. Internamente, Eduardo Conceição es tratado como un potencial extraclase, valoración que coincide con los especialistas europeos que peinan Sudamérica para captar talento.

Con una técnica individual al nivel de los mejores futbolistas canarinhos, este atacante total ofrece las prestaciones de un ambidiestro, aunque su pierna dominante es en teoría la derecha. Con uno contra uno, gol y visión de juego, puede actuar centralizado como lo ha estado haciendo con la Baby Canarinha en el Sudamericano Sub-17 jugando de '10', incorporándose con éxito desde la segunda línea, o de falso '9'; o bien, ocupando el extremo izquierdo, como también lo visualiza el Barcelona.