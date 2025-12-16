Edu Aguirre y Tomás Roncero tratan de desprestigiar los títulos del Barça de Messi por el caso Negreira: "No podéis sacar pecho"

El caso Negreira vuelve a copar titulares después de que Florentino Pérez saliera en público y tratara de volver a recuperar el tema al catalogarlo como "el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo" en la comida de Navidad con los medios de comunicación.

Hay quien se pregunta por qué aflora de nuevo la cuestión por parte del presidente blanco y algunos apuntan a que simplemente responde a una cortina de humo para desviar la atención del pésimo juego de los jugadores del Real Madrid sobre el césped. Así lo ve el excandidato a la presidencia azulgrana, Toni Freixa, que es un habitual en las tertulias de 'El Chiringuito'.

El programa cuenta con algunos de los colaboradores más críticos sobre este tema y durante el programa de la noche del lunes se pudo constatar. Uno de los más claros fue el periodista José Luis Sánchez, que trataba de sembrar la duda acerca de la validez de todos los títulos ganados durante la época dorada del FC Barcelona.

"El barcelonismo no puede sacar pecho de esos títulos, por mucho que tuvieran a Messi, Xavi e Iniesta", empieza su exposición, y añade que "hay una sombra, un nubarrón, un tormentón", sobre aquel Barcelona por el caso judicial actual.

El Barça consiguió dos tripletes entre 2009 y 2015. / Culé Mania

A las críticas de Sánchez se unieron las de Tomás Roncero, que apuntaba que hubo "chapapote arbitral para el resto de su vida" o Edu Aguirre, que añadía que las ligas, copas y Champions están "manchadas y eso no se puede borrar".

"La imagen del Barça está por los suelos porque presuntamente el Barça ha hecho trampas y está siendo investigado por ello", aseguraba el colaborador amigo de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, hubo otra corriente de opinión, encabezada por el propio presentador del espacio, Josep Pedrerol, que no duda sobre el merecimiento de los galardones por el rendimiento, pero sí que piensa que la reputación del club ha quedado afectada.

Finalmente, la tercera pata, liderada por la parte de la tertulia más afín al Barça, seguía defendiendo la superioridad azulgrana de aquel momento, como el Lobo Carrasco, que riendo apuntaba que "aún no han encontrado la pelota", una opinión a la que se sumaba Carme Barceló o el propio Freixa. Incluso colaboradores que no han dudado en ser críticos con la entidad se sumaban a esta reclama: "Creo que eran muy superiores en el campo", indicaba Javier Balboa.