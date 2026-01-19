Edu Aguirre se posiciona a favor del Barça tras el fuera de juego de Lamine Yamal: "Para mí esto nunca lo sería"

El FC Barcelona perdió frente a la Real Sociedad en un partido que terminó envuelto en polémica y dejó un profundo malestar en el conjunto azulgrana. Más allá del resultado, el encuentro quedó señalado por varias decisiones arbitrales.

La actuación de Gil Manzano fue uno de los grandes focos de atención, ya que estuvo en el centro de la polémica. Su forma de gestionar el partido generó tensión constante sobre el césped.

Tras el encuentro, Frenkie de Jong denunció el trato arbitral: "No puedes ni hablar con él. No lo entiendo. Soy el capitán y puedo hablar con el árbitro, pero mira como si estuviera por encima de ti. Es muy frustrante. No se puede comportar así".

La jugada más controvertida llegó en el minuto 28, cuando Lamine Yamal logró marcar. El tanto fue revisado durante varios minutos mientras Gil Manzano explicaba la decisión a los capitanes, hasta que finalmente fue anulado por un fuera de juego posicional. Según el criterio arbitral, el último toque previo habría sido de Jules Koundé, dejando al delantero en posición antirreglamentaria.

Sobre esto también habló De Jong: "Si es fuera de juego, es fuera de juego. No hay otra. Yo no lo he visto, pero nos han dicho que no lo era. El año pasado aquí pasó algo parecido, pero al final es eso".

La polémica continuó lejos del estadio. En 'El Chiringuito', Edu Aguirre analizó la jugada y puso el foco en uso del fuera de juego semiautomático. El periodista defendió que el sistema no admite interpretaciones intermedias y que, una vez aceptado, debe asumirse en todos los casos.

"El semiautomático es una máquina y ya está. O te la crees o no te la crees. Yo siempre he dicho que esto para mí nunca sería fuera de juego, pero ni Madrid ni Barcelona. El delantero no coge ventaja por esto. No es ventaja para el delantero para marcar un gol, pero si jugamos todos con esas normas, y aceptamos, es lo que hay", declaró.