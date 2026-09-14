Edu Aguirre se moja por Lamine Yamal y Mbappé en la pelea por el Balón de Oro: "Está cuatro escalones por debajo"

Queda poco más de un mes para conocer al próximo ganador del Balón de Oro y la batalla por el premio está cada vez más centrada en Lamine Yamal y Kylian Mbappé. La gala se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en Londres y, a estas alturas, ambos aparecen como dos de los grandes favoritos para hacerse con el galardón.

En una entrevista para Movistar+, el jugador del Barça dejó claro que tiene argumentos para llevarse el premio, gracias a su temporada con el conjunto azulgrana y con la selección española: "Los mejores del mundo somos Mbappé y yo, pero creo que el Balón de Oro de este año me lo merecería yo",

Tras sus declaraciones, Edu Aguirre dio su opinión en 'El Chiringuito' sobre la comparación entre ambos y sorprendió con sus palabras, ya que confesó que Lamine es un futbolista que le gusta mucho, aunque eso no cambia su opinión sobre quién está actualmente por encima.

"A mí Lamine cada vez me gusta más. Me gusta Lamine. Es un tío que es del Barcelona y yo soy del Madrid, pero es un chaval que me gusta, que cada día me cae mejor. Es un chaval diferente", declaró el periodista.

Lamine ante el Levante / Biel Alino

Además, Aguirre reconoció que el azulgrana ya está entre los mejores jugadores del mundo, aunque establece una diferencia importante cuando la comparación llega hasta el jugador francés: "Obvio que está entre los mejores del mundo, pero está cuatro escalones por debajo de Mbappé".

El periodista insistió en que el delantero del Real Madrid sigue estando claramente por encima del resto cuando se analiza exclusivamente el nivel individual. Entiende que puedan existir otras comparaciones mucho más igualadas alrededor del futbolista del Barça, pero no cuando se habla del francés.

Mbappé marcó dos goles al Rayo / SERGIO PÉREZ / EFE

Edu Aguirre puso sobre la mesa dos nombres con los que considera que sí puede existir discusión: "Aquí podría haber debate si ha sido mejor este año a nivel individual Raphinha o Lamine. Es un debate. O si Olise es mejor que Lamine, pero si hablas de nivel individual, Mbappé está tres o cuatro escalones por encima del resto".

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El colaborador lo tiene muy claro: "He dicho que me gusta mucho Lamine, que me encanta, pero Mbappé es el mejor del mundo. Está muy por encima".