Edu Aguirre deja sin palabras a la audiencia de 'El Chiringuito' tras su confesión sobre Lamine Yamal

Lamine Yamal no acudió al parón de selecciones con España tras volver a sufrir molestias en el pubis, justo una semana antes de la concentración. Durante estas dos semanas, el jugador de Rocafonda se ha dedicado a su recuperación, pero también ha encontrado tiempo para desconectar junto a su pareja, Nicki Nicole.

Una de las actividades que realizaron y compartieron en redes sociales fue un vuelo en helicóptero, algo que está generando debate, aunque resulte ilícito. Por esta razón, en la emisión de ayer de 'El Chiringuito' quisieron abordar la siguiente pregunta: "¿Puede Lamine montar en helicóptero?".

Edu Aguirre, colaborador habitual de 'El Chiringuito', sorprendió a toda la audiencia del programa de Mega tras defender al futbolista de Rocafonda por viajar en helicóptero con su pareja. "Argumentos en contra, ¿por qué?", empezó explicando en el 'El Chiringuito', presentado por Josep Pedrerol.

Antes de defender al '10' culé, Edu Aguirre, seguidor del Real Madrid abiertamente, quiso dejar claro que "fíjate que lo digo yo de Lamine que es un tío fantástico".

Lamine Yamal reaparece junto a Nicki Nicole en helicóptero / SPORT

"No se le ha pillado en una discoteca de madrugada, no se le ha pillado jugando al waterpolo o jugando con sus amigos en un partido de fútbol", defendió a la perla blaugrana. En ese instante, Pedrerol matizó que por jugar "waterpolo no pasa nada", aunque Edu Aguirre dijo que si está lesionado no es recomendable.

🛡️ @EduAguirre7 DEFIENDE A LAMINE.



🤷‍♂️ "No se le ha pillado en una discoteca de madrugada... está dando un paseo con su novia".



📺 #ChiringuitoBarcelona 📺 pic.twitter.com/eJoE0p42La — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2025

El colaborador de 'El Chiringuito' considera completamente normal que el '10' culé disfrute de su tiempo libre con su novia realizando un vuelo en helicóptero: "Tiene pasta y se lo puede pagar". "Tampoco digamos que el helicóptero se pueda caer", sentenció en el programa de Mega.