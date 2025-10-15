TELEVISIÓN
Edu Aguirre deja sin palabras a la audiencia de 'El Chiringuito' tras su confesión sobre Lamine Yamal
El colaborador del programa de Mega sorprendió con su alegato a favor del jugador del FC Barcelona
Lamine Yamal no acudió al parón de selecciones con España tras volver a sufrir molestias en el pubis, justo una semana antes de la concentración. Durante estas dos semanas, el jugador de Rocafonda se ha dedicado a su recuperación, pero también ha encontrado tiempo para desconectar junto a su pareja, Nicki Nicole.
Una de las actividades que realizaron y compartieron en redes sociales fue un vuelo en helicóptero, algo que está generando debate, aunque resulte ilícito. Por esta razón, en la emisión de ayer de 'El Chiringuito' quisieron abordar la siguiente pregunta: "¿Puede Lamine montar en helicóptero?".
Edu Aguirre, colaborador habitual de 'El Chiringuito', sorprendió a toda la audiencia del programa de Mega tras defender al futbolista de Rocafonda por viajar en helicóptero con su pareja. "Argumentos en contra, ¿por qué?", empezó explicando en el 'El Chiringuito', presentado por Josep Pedrerol.
Antes de defender al '10' culé, Edu Aguirre, seguidor del Real Madrid abiertamente, quiso dejar claro que "fíjate que lo digo yo de Lamine que es un tío fantástico".
"No se le ha pillado en una discoteca de madrugada, no se le ha pillado jugando al waterpolo o jugando con sus amigos en un partido de fútbol", defendió a la perla blaugrana. En ese instante, Pedrerol matizó que por jugar "waterpolo no pasa nada", aunque Edu Aguirre dijo que si está lesionado no es recomendable.
El colaborador de 'El Chiringuito' considera completamente normal que el '10' culé disfrute de su tiempo libre con su novia realizando un vuelo en helicóptero: "Tiene pasta y se lo puede pagar". "Tampoco digamos que el helicóptero se pueda caer", sentenció en el programa de Mega.
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Europa se divide: subidón para Chelsea, PSG y Barça; golpe de realidad para United, City y Madrid
- Comunicado médico Ferran Torres: qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Rashford manda un mensaje y el Barça se frota las manos: “No solo a veces"
- La nueva (y controvertida) realidad de Pau Cubarsí
- Raphinha aprieta para estar ante el Girona, pero sigue entre algodones
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- Piqué convence a la plantilla del Barça