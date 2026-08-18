Edu Aguirre arremete contra el Barça tras su último movimiento: "Es innecesario"

El FC Barcelona ya tiene a Rodri. El centrocampista español se ha convertido en uno de los grandes fichajes del conjunto azulgrana este verano tras cerrar su salida del Manchester City en una operación de 76,5 millones de euros, 60 fijos y otros 16,5 en variables.

Su llegada refuerza la medular de Hansi Flick con uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, aunque el traspaso no ha convencido a todo el mundo. Uno de los que lo ha puesto en duda es Edu Aguirre, que habló sobre la llegada del internacional español en 'El Chiringuito' durante el estreno del programa en Mediaset.

Rodri está realizando una temporada sensacional y se ha convertido en uno de los líderes de la Roja// EFE Stuttgart (Germany), 05/07/2024.- Rodri of Spain celebrates with their supporters after winning the UEFA EURO 2024 quarter-finals soccer match between Spain and Germany, in Stuttgart, Germany, 05 July 2024. (Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ALEJANDRO ALCÁZAR| ANNA SZILAGYI / EFE

El periodista, muy ligado al Real Madrid, reconoció que le habría gustado ver a Rodri vestido de blanco, pero también dejó claro que su crítica no tiene que ver con el nivel del futbolista, sino con la necesidad que tenía el Barça de hacer una inversión tan importante.

"A mí me apetecía ver a Rodri en el Madrid, es buen jugador y me hubiera gustado verlo en el Madrid, pero no tengo dudas de que el Barcelona lo ha fichado para quitárselo al Madrid", declaró.

Edu Aguirre fue crítico al hablar de Joan Laporta y del mensaje que considera que envía esta incorporación a la afición azulgrana: "Después del ridículo que está haciendo con Julián Álvarez, sabiendo que no va a ir al Barcelona y que el Madrid le ha quitado cuatro fichajes al Barça, pues ahí Laporta ha dicho: 'Voy a ganarme el aplauso fácil de la afición'. Ficha al mejor jugador del Mundial y va a tener que pagar casi 80 millones".

Pero su principal argumento está en la plantilla del Barcelona, ya que considera que el equipo de Hansi Flick tenía alternativas suficientes para no tener que realizar una operación de este coste. El periodista no discute que Rodri sea un futbolista de primer nivel, pero entiende que su llegada puede afectar directamente a uno de los jóvenes que más le gustan del Barça: "Me parece un buen jugador, pero para mí es innecesario".

Marc Bernal, durante un partido / EFE

El nombre de Marc Bernal apareció en el análisis de Aguirre, que defendió con mucha contundencia el talento del canterano y cree que la llegada de Rodri puede complicar su progresión: "Marc Bernal es una estrella, Marc Bernal del Barça. Le va a tapar, juega en la misma posición. Me flipa ese jugador".

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Edu Aguirre puso sobre la mesa el escenario que puede producirse cuando ambos estén disponibles: "Llega Rodri y Bernal va al banquillo. ¿Era necesario, Rodri? ¿Para qué le ficha el Barça por 80 millones?".