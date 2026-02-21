Edmilson: "Es improbable que el Barça pueda remontar un 4-0"

El exazulgrana Edmilson analizó en una entrevista a 'Erem News' la temporada del Barça y, en particular, la derrota copera ante el Atlético de Madrid. Un encuentro que, para el brasileño, dejó en evidencia la fragilidad del conjunto de Flick.

Edmilson comentó sobre el inicio del partido y la influencia de los primeros minutos en el desarrollo del juego: “El Atlético marcó a los seis minutos debido a un error del portero, lo que debió de tener un impacto psicológico en el equipo. Pero lo que presenciamos fueron 30 minutos en los que el Barcelona estuvo completamente irreconocible. El Atlético de Madrid jugó magníficamente, con mucha concentración y mucha intensidad, y logró un resultado que pocos esperaban”. Con estas palabras, el exjugador subrayó la importancia de los primeros minutos y cómo un gol temprano puede condicionar la dinámica de un partido.

Sobre la dificultad de remontar un marcador tan amplio, Edmilson indicó: “El Atlético de Madrid es un equipo muy sólido, sobre todo defensivamente. Pero cuando hablamos de un equipo de la talla del Barcelona, todo es posible. Sin embargo, creo que es improbable que el Barça pueda remontar un 4-0”.

La influencia del arbitraje

Respecto al arbitraje y a posibles factores externos que pudieran haber influido en el partido, Edmilson aclaró: “No creo en absoluto que el Barcelona se viera perjudicado por el arbitraje. Creo que el Atlético de Madrid jugó unos 30 minutos excepcionales, durante los cuales logró establecer una ventaja significativa. Luego llegó la tarjeta roja, pero ni siquiera eso habría cambiado el resultado del partido”.

Finalmente, Edmilson analizó el impactó de Raphinha en el Barça y los aspectos tácticos que están penalizando al equipo: “Creo que Raphinha está teniendo unas temporadas excelentes. Es un líder dentro y fuera del campo, un jugador muy importante para el equipo, un jugador que crea y marca goles", empezó diciendo.

"Pero creo que el Barcelona, en algunos partidos, estuvo muy frágil defensivamente, sobre todo en la transición al ataque, es decir, al enfrentarse a los contraataques. Casi todos los goles del Atlético de Madrid llegaron con transiciones rápidas y juego directo”.