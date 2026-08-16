Edgar Davids (53 años), exfutbolista, sobre el Barça de los 2000: "Ronaldinho no era el mejor, si se ponían Iniesta y Xavi ya podías irte a casa"

Rastas largas y finas recogidas en una cola detrás de la cabeza y unas gafas que, más allá de necesarias para ver, hoy en día dirían que 'farmean aura'. Así era Edgar Davids, un delantero físico y muy potente que nació en Surinam pero jugó para la selección de Países Bajos y que llegó cedido al FC Barcelona en el mercado invernal de la temporada 2003-2004 para reforzar una plantilla que justo empezaba a salir de las tinieblas.

En verano de 2003 llegó Ronaldinho procedente del PSG y desde el primer momento se supo que aquel brasileño risueño de pelo largo traería de vuelta las ganas de mostrar músculo de un Barça que hacía demasiadas temporadas que había encontrado comodidad en la mediocridad.

Edgar Davids y Ronaldinho compartieron vestuario durante media temorada 2003-2004. / X

Regresando al neerlandés, Davids se retiró en 2014 después de jugar durante 23 años, aunque con alguna etapa de inactividad. Muy lejos quedaba la fugaz etapa como azulgrana entre ese enero y el final de la temporada, momento en el que hizo las maletas de vuelta a Turín para reincorporarse a la Juventus tras dejar un gol, una asistencia, cinco tarjetas amarillas y una roja en 20 partidos.

Era un momento completamente distinto al que vive hoy la entidad culé y los mínimos de excelencia no eran tan altos como ahora. Sin embargo, los primeros brotes de la edad dorada del club empezaban a crecer, incluso robando protagonismo a la mayor estrella del vestuario.

Edgar Davids en una jugada con Andoni Iraola tras él. / Archivo

"Teníamos a Ronaldinho, pero también a otros dos chavales en aquel grupo", empieza explicando Davids en una charla en el pódcast 'Pressure' del exfutbolista de Ajax o PSG Gregory Van der Wiel. "Llegué a Barcelona y Ronnie todavía no era Ronnie", continúa el exdelantero para resaltar que al brasileño aún le quedaba un poco de rodaje para llegar a ser el mago que deleitó a todo el mundo posteriormente.

"Estaba en proceso de encontrarse, pero todavía no era él. Más tarde mejoró y se convirtió en el que todos conocemos. Llegaba buscándose a si mismo en ese momento y luego llegó a un nivel completamente diferente", contextualiza para explicar quiénes fueron los jugadores que más le sorprendieron. En ese momento, ambos eran todavía dos chicos muy jóvenes, pero los compañeros ya veían los monstruos con el balón en lo que se convirtieron: "Hermano, Iniesta y Xavi con el juego de posición... Ya podías irte a casa", se sincera.

En 2004 el catalán hacía algo más de un lustro que formaba parte de la primera plantilla y ya sumaba 24 años, mientras que el manchego tan solo hacía dos temporadas que había subido del Barça B y en ese momento tenía 20 años. "Hacían algunas cosas que decías, es imposible, es injusto para el resto, ¿cómo puedes mantener tanto tiempo el balón y hacerlo con tanta facilidad?", apunta sobre la capacidad que tenían ya desde jóvenes de no perder una pelota.

No hace falta mencionar el estatus de estos dos jugadores en la historia del club, pero testimonios como el de Davids permiten descubrir que el talento de los jugadores realmente diferenciales destacan independientemente de la edad que tengan o de los años que lleven en la élite. Hoy, la historia se repite con jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, demostrando que La Masia sigue siendo la mejor escuela de fútbol del mundo.