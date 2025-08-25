Eder Sarabia intenta seducir a Iñaki Peña para que llegue al Elche

El mercado de fichajes entra en su última semana, culmina el próximo lunes 1 de septiembre, con aún deberes por hacer para el FC Barcelona. Los más relevantes son dar salida a Iñaki Peña, Oriol Romeu, Héctor Fort y, probablemente, a Roony Bardghji.

El caso más significativo es el de Oriol Romeu con el que se negocia una rescisión del año que le resta de contrato. El Girona es uno de los clubs interesados y su mal arranque de Liga podrían llevarle a intentar recuperar al de Ulldecona.

Con Roony existe el problema del límite salarial para tener cabida en el primer equipo. Siempre quedaría la opción que juegue en el Barça Atlètic o, la más probable, que se marche cedido. El Copenhague, su club de origen, sería el equipo mejor colocado.

Héctor Fort está en unas circunstancias parecidas. La cesión apunta como la única vía de salida. En la Premier League llama la atención y, por ejemplo, el West Ham ha preguntado por su situación.

El difícil caso de Iñaki Peña

En cuanto a Iñaki Peña, su nombre sigue sonando entre varios equipos de LaLiga. El Celta había mostrado mucho interés, pero se ha enfriado y el club que más ilusionado está en poder contar con Iñaki es el Elche de Eder Sarabia, el que fuera técnico ayudante del Barça en la época de Quique Setién.

Iñaki Peña, junto a Joan Garcia, en un entrenamiento del Barça / EFE

Sarabia se está basando en los hechos para seducir al guardameta para que llegue cedido, previa renovación del contrato con el Barça. "Lo que está mostrando el equipo nos hace atractivos para que vengan jugadores importantes", dijo en la rueda de prensa posterior al partido ante el Atlético de Madrid frente al que arrancó un valioso empate.

Iñaki Peña es alicantino y sería regresar a casa, aunque el Elche no es la mejor opción ni mucho menos desde el punto de vista económico para el Barça. El club ilicitano no puede hacerse cargo de una ficha tan importante, ni que sea una parte.

Por ahora luce el '1' del Barça

De todos modos, el jugador tendrá la última palabra. Hasta la fecha ha ido convocado a los dos partidos del primer equipo del FC Barcelona, frente al Mallorca y Levante, luciendo el dorsal 1 en su espalda.

De no salir, el Barça probablemente no podría inscribir a Szczesny, algo que significaría un duro revés ya que el Barça renovó al portero polaco para las dos próximas temporadas.

Con la baja de larga duración de Ter Stegen, el Barça tiene trazado el plan de que Joan Garcia sea el portero titular, Szczesny sea su segundo y el tercero sea Diego Kochen, del filial. Un planteamiento que depende básicamente de la salida de Iñaki Peña.