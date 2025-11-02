¿Eder Sarabia al Barça? "Al aficionado culé le encantaría"

Eder Sarabia se ha ganado a pulso ser uno de los técnicos de moda en LaLiga. El entrenaodr del Elche se enfrenta este domingo al Barça y, en la previa, su padre y exfutbolista del Athletic Club, Manu Sarabia, habló en 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio sobre el gran momento que vive su hijo, el reencuentro con Hansi Flick y su potencial futuro en el banquillo culé.

Pasado azulgrana

Sarabia recordó la conexión emocional de Eder con el club azulgrana: “El equipo que más le ha generado es el Barça (después del Athletic). Luego tuvo el privilegio de estar ahí de segundo con Quique Setién y fue una experiencia buenísima. No era el mejor momento del club, del Barça, pero siempre enfocando las cosas en positivo”.

El exdelantero rojiblanco valoró aquella etapa como un aprendizaje clave para su hijo: “Aprendió muchísimo porque de esa etapa, aunque fuera corta, a Eder le quedó un recuerdo buenísimo. Los jugadores eran y seguirán siendo jugadores que le han maravillado. Entrenar a los mejores jugadores del mundo fue algo extraordinario".

Flick y el 2-8 ante el Bayern

También habló del reencuentro con Flick tras aquel 2-8 de Lisboa ante el Bayern del hoy técnico culé: “Perder y perder de esa manera, claro que te daña. Bueno, de hecho, es muy probable que eso supusiera que no seguirían en el Barça (con Setién). Pero, como te he dicho antes, él intenta ver el lado positivo de las cosas. Es muy difícil encontrar cosas positivas en partidos de ese tipo, pero siempre que rebuscas bien, encuentras cosas positivas. Eso es una situación que a lo largo de los años de su carrera como entrenador, ya sea segundo o primero, le ha servido para tener experiencias que se conviertan en aprendizajes”.

Futuro en el Barça

Sobre un posible regreso al Camp Nou, Manu Sarabia respondió con prudencia: “¿Por qué no? Ahora mismo no desde luego porque el Barça tiene un entrenador excepcional, pero Eder juega de una manera que al aficionado culé le encantaría. Le encanta de hecho, porque ese es el fútbol que le gusta al Barça, y bueno, con sus matices, sus diferencias y su personalidad. Pero ahora mismo él está encantadísimo en Elche. Está disfrutando de la vida, de la familia y de la profesión. Y aunque son 24 horas al día de vocación, está feliz”.

Gran momento en Elche

“El éxito de Eder está basado en mucho trabajo y mucha hambre, mucha pasión y muchos conocimientos. Él se siente feliz, se siente a gusto, y ya al margen de los resultados, en el día a día se siente feliz y eso es muy importante”, apuntó Sarabia sobre el momento de su hijo en Elche. Y concluyó con una frase que resume la pasión que define a Eder: “Lo que traslada es evidente: es un apasionado de los banquillos”.