Eddie Howe, el técnico del Newcastle United avisa: "No podemos acobardarnos contra el Barça"

Eddie Howe ya le planteó muchas dificultades al Barça en el partido de ida disputado en la caldera de St. James' Park. El Newcastle lo hizo casi todo bien ante los azulgranas y aun así, no consiguieron ganar. Por eso, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de Champions League celebrada en el Spotify Camp Nou, el técnico de las 'urracas' admitió: "Necesitamos que nos salga todo a nuestro favor". Si lo consiguen y dan la campanada, no tiene duda el de Amersham, de 48 años, que habrá logrado "la victoria más importante" de toda su carrera.

"Creo que llegamos en un buen momento para conseguirlo, tenemos más confianza que nunca y es el momento más feliz que he vivido. Nuestros últimos partidos han sido muy sólidos y siento que estamos alcanzando nuestro mejor nivel justo en el momento adecuado", explicó el mister inglés, consciente de que "aun así, necesitaremos que todo nos salga a favor. Sabemos lo bueno que es el Barça, no subestimamos la magnitud del desafío, pero al mismo tiempo creemos plenamente en nosotros mismos", dijo.

La espina clavada de Howe

A su juicio, el Newcastle United ha cuajado "dos partidos muy buenos" frente al Barça en esta Champions League, también el 1-2 de la fase de grupos. "Pero no les hemos ganado, así que ese es el reto", admitió. A su juicio, serán "muy importantes los detalles. Hay que lidiar con sus puntos fuertes y, al mismo tiempo, intentar generar nuestros mejores momentos"

"Tenemos un grupo experimentado y jugadores que ya han disputado muchos partidos importantes. Desde luego, no podemos acobardarnos. Por mi parte, se trata de acertar con nuestro plan", aseguró Howe de manera contundente.

Howe está convencido de que la clave del partido pasará "por la batalla del centro del campo" y en este sentido se le cuestionó por Sandro Tonalli, de quien aseguró que está "comprometido" pese a las especulaciones sobre su futuro". Sobre si podrá jugar pese a los problemas físicos, explicó: "Siempre es muy generoso, está aquí por el equipo, no por sí mismo". La decisión se tomará el mismo martes según las sensaciones en el entrenamiento previo.

Simeone se despide de Trippier / Perform

Trippier: "Estamos confiados"

El futbolista del Newcastle United que compareció en la sala de prensa del Camp Nou fue Kieran Trippier. La mayoría de preguntas al ex del Atlético de Madrid versaron sobre su futuro, pero el lateral se centró en el partido de este miércoles, a la vez que defendió a su entrenador, Eddie Howe, de las críticas recibidas por la irregular campaña del Newcastle United en la Premier League.

"Hace un año, ganamos la Copa Carabao. Así que simplemente ignoro todo el ruido, especialmente el que se dirige a mi entrenador. Tenemos que concentrarnos en hacer un gran partido contra el Barça, estamos confiados de lograr la victoria", aseguró Trippier.

Sobre su futuro, Kieran Trippier se limitó a comentar: "La realidad es que sabemos que mi contrato termina al final de la temporada, pero no estoy pensando en eso. Podemos hacer una temporada fantástica, no hay que olvidar lo lejos que hemos llegado en tan poco tiempo y que nos hemos ganado el derecho a estar aquí", insistió.