Eddie Howe, técnico del Newcastle: "El del Barça es el partido más importante de nuestra historia"

El técnico del Newcastle United, Eddie Howe, ha elevado la temperatura del cruce europeo ante el FC Barcelona al asegurar que el duelo de octavos de final de la UEFA Champions League es "el partido más importante de la historia" del club inglés. La ida se disputará este martes en St James' Park.

El entrenador inglés hizo estas declaraciones tras la reciente eliminación de su equipo en la FA Cup y quiso centrar de inmediato la atención en el compromiso europeo frente al conjunto azulgrana. "Tenemos el partido más grande de la historia del club en muy poco tiempo", señaló Howe, que pidió a su plantilla pasar página rápidamente para llegar en las mejores condiciones al choque contra el Barça.

Para el técnico, la dimensión del encuentro está por encima de la vez que el Newcastle alcanzó los octavos en la temporada 2002-03, ya que lo hizo dentro del antiguo formato de segunda fase de grupos: "Nunca hemos estado en esta posición en la Champions League y es la mejor competición que existe", explicó.

Harvey Barnes adelantó al Newcastle ante el City / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El equipo inglés llega a esta cita tras terminar la fase de liga en la duodécima posición y superar con claridad al Qarabag en el ‘playoff’, con un contundente 9-3 en el global de la eliminatoria. Ese resultado les abrió la puerta al enfrentamiento contra el Barça de Hansi Flick.

Howe, que lleva casi cinco años al frente del Newcastle, ha devuelto al club a la élite europea y el pasado curso puso fin a una sequía de 56 años sin títulos al conquistar la Carabao Cup frente al Liverpool FC en Wembley. Sin embargo, considera que la eliminatoria ante el Barcelona tiene un peso aún mayor para la historia reciente del club.

El técnico también quiso apelar al papel de la afición en una noche que se espera de gran ambiente en St James’ Park. "Necesitamos que los seguidores lo sientan igual que nosotros. Tenemos que encontrar energía para elevar nuestro rendimiento a un nivel que quizá no hemos visto esta temporada, porque creo que solo así podremos superar esta eliminatoria", afirmó.

El duelo entre ambos equipos tendrá además un precedente reciente. Durante la fase de liga de esta misma Champions, el Barça se impuso 1-2 en Newcastle gracias a un doblete de Marcus Rashford que hizo inútil el tanto final de Anthony Gordon.

Históricamente, ambos conjuntos se han visto la cara en cinco ocasiones en Europa, con un balance de 4-1 a favor del Barça. No obstante, el recuerdo más célebre del enfrentamiento en tierras inglesas se remonta a 1997, cuando el Newcastle sorprendió al conjunto culé con un 3-2 impulsado por el ‘hat-trick’ de Tino Asprilla en el único triunfo de los ingleses contra los azulgranas.