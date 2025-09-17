Eddie Howe: "Para mí es una pena que no juegue Lamine Yamal"

Este jueves 18 de septiembre, el Newcastle United vivirá una jornada histórica. Será la tercera ocasión en la que el club del norte de Ingleterra reciba en el St James' Park al FC Barcelona. Para encontrar el último precedente entre ambos clubes hay que remontarse a marzo de 2003, cuando muchos de los jóvenes aficionados del equipo inglés todavía o habían nacido. Así pues, la ilusión entre las 'urracas' es máxima, tal y como demuestra su entrenador.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Eddie Howe reveló la reacción del equipo al conocer su enfrentamiento ante los azulgranas: "En cuanto supimos que nos tocaría el Barcelona, la sensación fue mágica. Será un partido histórico e increíble", señaló el técnico del Newcastle antes de la gran noche de Champions. La gran baza de los blanquinegros será su afición en un estadio que presentará un lleno hasta la bandera: "Estoy centrado en la preparación táctica y en asegurarme de que hagamos un buen partido. Tengo muchas ganas de disfrutar del ambiente", asegura Howe.

Otro de los aspectos más destacados del encuentro es la sonada ausencia de Lamine Yamal, que no estará disponible por sus molestias en el pubis después de la concentración con la selección española En este sentido, Eddie Howe lamenta que la estrella del Barça no visite St. James' Park: "Para mí es una pena que no juegue. Me decepciona no poder verlo en su mejor momento", dice. Sin embargo, el preparado inglés piensa que sus sustitutos también serán una gran amenaza: "Quien quiera que juegue, tiene un ritmo increíble por las bandas, jugadores internacionales que nos desafiarán de diferentes maneras".

El entrenador del Newcastle también analizó al cuadro de Flick, destacando sus principales virtudes: "Es un equipo técnicamente muy bueno, muy bueno en la posesión, que está muy cómodo con el balón. Todos sus jugadores se ven cómodos en ese aspecto. Tienen mucha velocidad por las bandas, son muy goleadores y empezaron la temporada muy bien", apunta Howe. Así, el británico cree que la clave para plantar cara el Barça será la fortaleza defensiva: "Todo esto nos obliga a defender muy bien, así que el plan de juego debe ser sólido. Hemos comenzado la temporada muy bien defensivamente, por lo que será necesario continuar así".

De este modo, el Newcastle intentará puntuar ante un Barça que se presenta como uno de los máximos favoritos para hacerse con el trofeo continental. Las urracas tienen el objetivo de pasar de ronda, algo que no lograron en 2023, lo que supuso una "gran decepción". No obstante, Howe defiende que ahora tienen una plantilla más fuerte y que esa experiencia les puede ayudar y cree que les beneficia el cambio de formato: "Me gusta, más partidos nos vienen bien. Estamos aprendiendo como equipo y adaptándonos a la competición, así que cuanto más podamos afrontarla, mejores seremos. Los jugadores tienen que demostrar que son lo suficientemente buenos para jugar a este nivel", señala el entrenador.

Bruno Guimarães, ambicioso

Bruno Guimarães fue el futbolista escogido para hablar ante los medios. El centrocampista brasileño se se mostró confiado en las posibilidades del Newcastle, pero también optó por la prudencia: "No queremos poner límites a nuestros sueños. Queremos ir partido a partido y ver qué conseguimos. Estamos muy emocionados y esperamos llegar lo más lejos posible", dijo.

El mediocentro, que fichó por el Newcastle en verano de 2022, ya ha conseguido clasificarse para la Champions en dos ocasiones, pero quiere que el club siga creciendo: "Siempre quiero hacer historia con este club. Es bonito haber disputado la Champions League dos veces en las últimas tres temporadas, pero tenemos que seguir adelante. Aún queda mucho trabajo por hacer", recalcó.

El equipo del norte de Inglaterra perdió en los últimos días de mercado a su máxima estrella, Isak, a quien Guimarães le desa lo mejor: "Estoy agradecido por todo lo que logramos juntos, pero es hora de mirar hacia el futuro". Ahora bien, el Newcastle se ha reforzado con el fichaje de Nick Woltemade, que será una de las mayores amenazas del conjunto de Eddie Howe. "Me ha impresionado en los entrenamientos. Me alegro mucho de que haya marcado en su debut, fue un momento inolvidable para él. Espero que siga así, pero está demostrando su calidad en los entrenamientos", destaca Bruno. Aun así, el brasileño contó que todavía no ha logrado adaptarse al ritmo de la Premier League: "Le dan calambres a los 45 minutos. ¡Nunca había visto esto!", afirmó entre risas.