Eddie Howe, obsesionado con neutralizar a Lamine Yamal: "Será un gran reto"

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, compareció en rueda de prensa previa al choque de ida de octavos de final de la UEFA Champions League ante el FC Barcelona (martes 10 de marzo, 21:00 horas, St. James' Park).

El técnico inglés se reafirma en sus declaraciones tras la eliminación de FA Cup contra el Manchester City: "Sí, podría ser uno de los partidos más importantes en la historia reciente del club" e insistió en que su equipo debe "estar a la altura de las circunstancias y asumir la relevancia de este duelo".

Cree que ir de tapado puede jugar a favor de los 'Magpies': "Necesitamos utilizar todas las herramientas psicológicas posibles para ganar".

Lecciones del duelo de la fase de liguilla

Newcastle y Barcelona ya se midieron esta temporada en la fase de liguilla, en septiembre, con victoria blaugrana por 1-2 en St. James' Park gracias a un doblete de Marcus Rashford. Sobre aquel partido y lo aprendido, Howe fue claro: "Cuando pasas por esa experiencia, siempre sacas algo positivo. Jugamos bien, ellos también lo hicieron y en la primera parte estuvimos muy metidos. Al final, se decidió por detalles: nosotros no aprovechamos nuestras ocasiones y ellos sí las suyas".

Un doblete de Rashford acabó con el sueño del Newcastle en su feuo / Valentí Enrich / SPO

El Barça, en clara progresión

Howe reconoció la mejoría del conjunto culé en las últimas semanas: "Recientemente, contra el Atlético de Madrid, demostraron que nunca dan un partido por perdido, independientemente del marcador". Destacó el dominio del centro del campo blaugrana en el anterior enfrentamiento: "sus tres mediocentros hicieron un gran trabajo controlando el juego y fueron los más destacados" y alertó sobre uno de los peligros: "Lamine Yamal es un jugador excepcional al que no pudimos enfrentar en el primer partido. Será un gran reto neutralizar sus cualidades".

Lamine Yamal, uno de los protagonistas en la carrera por el Pichichi de LaLiga / AFP7

Sin nuevas lesiones

En cuanto al estado de la plantilla, el entrenador confirmó buenas noticias: "No hay nuevas lesiones. Solo tenemos algunos casos de enfermedad, pero esperamos que mañana todos estén disponibles". Sobre Valentino Livramento, apuntó que podría entrar en la convocatoria, aunque aún "es algo pronto".

"Quiero ponerme a prueba contra los mejores"

También habló el joven lateral izquierdo, Lewis Hall, quien afrontará un duelo individual de alto voltaje contra Lamine Yamal. El inglés no escondió su ilusión: "Es un talento especial. Lo he visto jugar lo suficiente como para saber de lo que es capaz. Quiero medirme contra los mejores jugadores del mundo, así que no hay mejor oportunidad que mañana".

LEWIS HALL, JUGADOR DEL NEWCASTLE. / Valentí Enrich / SPO

Hall transmitió el ambiente en el vestuario: "El equipo está muy emocionado. Es un partido importantísimo para el club y para todos los aficionados".

El Newcastle se juega mucho ante su público en una eliminatoria histórica. St. James' Park se prepara para una noche europea inolvidable.