Ed Sheeran, el elegido para la camiseta del Barça en el clásico del Bernabéu

El cantante británico será la imagen del Barça en el Clásico, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco Play

El cantante Ed Sheeran durante su concierto en el Riyadh Air Metropolitano, el 30 de mayo de 2025, en Madrid

SPORT.es

El Clásico del próximo 26 de octubre ya empieza a coger forma. Según avanzó el programa 'Tu Diràs' de RAC1, Ed Sheeran es el elegido para protagonizar el frontal de la camiseta del Barça en el duelo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, dentro de la colaboración con Spotify.

La producción del material promocional ya está en marcha y el anuncio se hará oficial en los próximos días. El cantante británico, que publicó el pasado viernes su nuevo disco Play, toma así el relevo de Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay y Travis Scott, artistas que han aparecido en la camiseta culé en anteriores Clásicos.

Esta colaboración especial se ha convertido en tradición en los duelos ligueros entre Barça y Madrid. El balance hasta ahora es de tres victorias (Rosalía, Coldplay y Travis Scott) y tres derrotas (Drake, Karol G y Rolling Stones) para los blaugrana. Ed Sheeran tendrá la oportunidad de decantar la balanza en el séptimo capítulo de esta serie de Clásicos con sello musical

