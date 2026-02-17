Echeverri se pronuncia sobre su pisotón a Kounde en el gol del Girona

El derbi catalán cayó del lado de los locales en Montilivi. El Girona se llevó los tres puntos después de superar al Barça por 2-1. Los blaugranas no hicieron un buen partido, pero el triunfo de los de Michel estuvo manchado por un gol que no debió subir al marcador. La nefasta actuación de Soto Grado y del VAR, una vez más, acabó robándoles a los culers un insuficiente punto que tampoco les habría devuelto el liderato en la clasificación liguera.

Cerca del minuto 90 del partido, el Girona anotó el segundo tanto de la noche, obra de Fran Beltrán. Un gol que llega precedido de un pisotón de Echeverri sobre Koundé, dejándole dolorido en el suelo y sin poder seguir interviniendo en la misma jugada. El balón, de hecho, volvió a pasar por la zona donde estaba tendido sobre el verde el defensa francés antes de que el nuevo fichaje del mercado de invierno de los gironins enviase el cuero al fondo de las mallas de Joan Garcia.

En una nueva negligencia de Soto Grado, reincidente en sus actuaciones contra el Barça, acabó dando por válido el gol y sin revisar la acción en el VAR. Una decisión que indignó a todo el barcelonismo, pero que no debe tapar el mal partido que realizaron los de Hansi Flick en Montilivi, que supone la segunda derrota consecutiva, después de haber sucumbido al Atlético de Madrid en el Metropolitano por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa.

Claudio Echeverri reconoció en unas declaraciones a 'El Chiringuito' que el árbitro bien lo podría haber anulado tras ver la repetición. "No lo sé, no vi la jugada. ¿La tienes ahí? Sí, le piso, pero vengo en velocidad. Quizá fue sin querer, pero...", dijo. Preguntado por si habría entendido que el árbitro hubiese señalado falta, el argentino aseguró: "Sí, también, pero no pasa nada. Por suerte, nos dieron la victoria", respondía entre risas.