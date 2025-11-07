Ebru Özdemir, la ingeniera que firma el regreso del Camp Nou: perfil de poder, obra y silencio

El Camp Nou ha vuelto a abrir sus puertas esta mañana. No con un partido oficial, sino con un entrenamiento a puerta abierta que ha congregado a 23.000 culés y ha servido como test operativo del estadio tras meses de obras. Para el barcelonismo es un regreso cargado de emoción; para Limak, la constructora turca responsable de la remodelación, es también una jornada de validación pública tras mucho tiempo de trabajo en silencio.

Al frente de ese logro aparece Ebru Özdemir, presidenta de Limak Holding. Ingeniera civil por la Universidad de Boğaziçi y con un MBA en Fordham, Özdemir encarna la proyección internacional de un grupo nacido en Turquía y hoy diversificado en infraestructuras, energía y concesiones.

Su perfil combina la técnica con la gobernanza y el negocio: participa en foros económicos y promueve el talento femenino en STEM a través de iniciativas corporativas. En Barcelona, su nombre quedará asociado al estadio que hoy vuelve a latir. Su discurso corporativo se apoya en cuatro ejes —digitalización, sostenibilidad, gobierno y ejecución sin ruido— y ella ha asumido la proyección internacional de Limak tras la era de su padre, Nihat Özdemir.

Visita guiada con Ebru Özdemir / EFE

La relación Barça–Limak cristalizó el 31 de enero de 2023 con un contrato de diseño y construcción (design & build) para la renovación y ampliación del Spotify Camp Nou. El camino no ha sido lineal: investigaciones periodísticas revelaron que Limak partió con baja valoración técnica en los primeros informes del concurso, lo que alimentó debate sobre plazos y metodología. El club mantuvo su apuesta y, con la reapertura parcial de este viernes, la constructora celebra de la misma manera que los aficionados el paso adelante dado.

Limak en el mundo del deporte

La jornada barcelonesa llega cuando Limak consolida su presencia en instalaciones deportivas europeas. En Luton, Inglaterra, el club ha seleccionado a Limak como contratista para su nuevo estadio de 25.000 asientos en Power Court, con inicio de obra en 2025 y un programa de 30 meses. La referencia británica refuerza el posicionamiento de la empresa en venues de gran afluencia y operaciones complejas, un know-how trasladable a Barcelona.

…y como constructora global

En los ránkings internacionales, Limak figura entre los 50 mayores contratistas por actividad fuera de su país, según ENR 2024, un indicador de músculo operativo y diversificación geográfica. La propia compañía presume del puesto 48 este año, un salto que acompaña su expansión en Europa occidental. Ese pedigrí industrial ayuda a entender por qué, pese al ruido, el club mantuvo la confianza en su capacidad de ejecución.

Lo que sucede hoy en el Camp Nou es, sobre todo, un paso emocional y económico: el estadio vuelve a generar contacto con el socio y abre el embudo de ingresos de matchday aunque sea de forma limitada. Para Özdemir y Limak, es la primera foto “de obra entregando producto”: un ensayo general con público que convierte meses de maquinaria y hormigón en experiencia.

¡Emocionante! Así ha empezado la jornada de la vuelta al Camp Nou / carlitos monfort

En esa intersección —liderazgo empresarial, construcción a gran escala y deporte como industria— se mueve Ebru Özdemir. La presidenta de Limak ha pilotado un proyecto que, más allá de debates, hoy ofrece una imagen incontestable: el Camp Nou vuelve a abrir y Barcelona vuelve a reconocerse en su estadio. Para el Barça, es marca e ingresos; para Limak, credenciales y mercado. Para Özdemir, el tipo de jornada que define carreras.