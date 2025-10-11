FC BARCELONA
Ebrima Tunkara vuelve a dejar a todos con la boca abierta
Ebrima marcó un golazo con la selección sub-17 en un 5-0 a Letonia que tuvo un claro protagonismo azulgrana
Lo ha vuelto a hacer. Ebrima Tunkara vuelve a estar en boca de todos tras el golazo conseguido este sábado con la selección española sub-17, que goleó 5-0 a Letonia en partido clasificatorio para el Europeo. Un gol que reflejó todas las cualidades de este futbolista de solo 15 años que juega con compañeros y rivales dos años menor, pero que sobresale tanto en el aspecto físico como en el técnico.
España sub-17 arrolló por 5-0 a Letonia con goles de 4 futbolistas del FC Barcelona: Roberto Tomás, Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer y Michal Zuk. También firmó una diana el jugador del Real Madrid Santiago del Pino.
Si ya ante Andorra sub-17 Ebrima Tunkara marcó dos goles y repartió una asistencia, contra Letonia mantuvo un altísimo nivel además de marcar un gol que incluso llevó las manos a la cabeza a sus propios compañeros de selección.
En el partido disputado también en la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael, la cuenta la abrió el azulgrana Roberto Tomás a los 5 minutos tras aprovechar un rechace.
El golazo de Ebrima
Pero el momento 'cumbre' de encuentro llegó ya en la segunda mitad, a los 58 minutos. Ebrima, que ya había dado grandes muestras de su capacidad de creación del juego, decidió entonces avanzar metros con el balón pegado a su pierna izquierda y en la frontal del área conectar un potente y colocado zurdazo que nada pudo hacer en su estirada el meta letón.
Pesquer y Roberto Tomás combinaron en pared para el tercero, y la cuenta la cerró con el quinto el también blaugrana Michal Zuk con un buen cabezazo. Un partido que dejó bien claro que el fútbol base del Barça es quien sustenta a las categorías inferiores de la selección española y su cantera es inagotable.
Pero siempre hay jugadores elegidos, que están a otro nivel, y uno de ellos es, sin duda, Ebrima Tunkara. Su progresión está siendo meteórica hasta el punto de que el jugador nacido en Gambia y que fue 'avistado' para el Barça por el formador Albert Puig Alcaide cuando jugaba en el Cerdanyola, está causando una tremenda sensación esta temporada y todavía con un larguísimo camino por recorrer. El futuro es suyo.
