Ebrima Tunkara, Toni Fernández, Ibrahim Diarra, Hamza Abdelkarim... la cantera será protagonista en St. George's Park

El Barça de Hansi Flick inicia este lunes un 'stage' de pretemporada en St. George's Park que se alargará hasta el próximo lunes y en el que jugará dos partidos, uno ante el Birmingham City y otro contra el Preston North End, ambos equipos de la Championship inglesa. Debido a la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, la lista de jugadores desplazados a tierras inglesas está repleta de futbolistas del filial y el juvenil. Son los siguientes.

Iker Rodríguez: El portero de Sabadell tiene 18 años y su nombre está señalado para ocupar la portería del primer equipo en un futuro. Alto, ágil, con mucha personalidad y un excelente juego de pies, encaja perfectamente en la filosofía Barça. Tiene un año más de contrato y la dirección deportiva trabaja en su renovación, que llegará pronto.

Yaako: Tiene 20 años y ya ha debutado con la selección absoluta de Hungría. Alto, con buen juego de pies tanto con la derecha como con la izquierda y con madera de líder. Jugó la temporada pasada cedido en el Andorra y lucha por ser el tercer portero del primer equipo. Con contrato hasta el 2028, también podría volver a salir cedido.

Álvaro Cortés: Defensa de 21 años muy valorado por Hansi Flick. Central zurdo con gran potencia física, muy seguro en el juego aéreo y ganador de duelos. Debutó en el primer equipo en la recta final de la pasada temporada. Fue en Mendizorrotza contra el Alavés el 13 de mayo de este año, jugando los 90 minutos. Si no se ficha un central, puede tener más oportunidades este año.

Xavi Espart: Otro defensa a quien Flick tiene en muy buena consideración. La pasada temporada ya jugó seis partidos con el primer equipo como lateral derecho. Tiene 19 años y contrato hasta el 2028. Tiene buena técnica, trato de balón e inteligencia táctica. De hecho, también puede jugar en el centro del campo. Lo hizo recientemente con la selección española sub-21 con la que ganó la Eurocopa.

Flick habla con Xavi Espart tras el duelo ante el Newcastle / Valentí Enrich

Jofre Torrents: Lateral izquierdo de 19 años en el que tienen depositadas muchas esperanza en el Barça. Tiene capacidad ofensiva y defensiva y potencia para conducir el balón. Debutó en el primer equipo la pasada temporada en el primer partido de Liga ante el Mallorca. Jugó cuatro partidos, pero sufrió una importante lesión de tobillo de la que está recuperado. Debe decidirse tras el 'stage' si sale cedido.

Jordi Pesquer: Lateral izquierdo de 17 años, no inició la pretemporada con el primer equipo, pero fue llamado a filas por Flick por las molestias que tiene Balde. Es juvenil de segundo año y recientemente renovó su contrato hasta el 2028. Se trata de un lateral con buena presencia física, profundo, con capacidad de asociarse y con muy buen pie.

Tommy Marqués: Otro producto de La Masia que debutó la pasada temporada en el primer equipo. Es un centrocampista posicional, inteligente, elegante y con gran físico. Tiene 19 años y podría seguir en dinámica del primer equipo tras la lesión de Frenkie De Jong, jugador al que se le compara por su elegancia y manera de conducir el balón.

Brian Fariñas: Tiene 20 años, llegó al Barça en el 2018 procedente del Villarreal y este verano estaba a punto de salir traspasado al Girona, pero Flick, de momento, ha parado la operación. Jugador con carácter, despliegue físico y sentido táctico, puede jugar de medio centro o interior. Tras el 'stage' puede decidirse su futuro, sin descartarse que se marche a Montilivi como estaba previsto.

Brian Fariñas, jugador del Barça Atlètic / @Brianfarinass

Ibrahim Diarra: El futbolista de Mali llegó al Barça en diciembre de 2024. Potencia, desequilibrio, velocidad y capacidad para atacar los espacios son las mejores virtudes de este interior que marcó un gol el pasado viernes en el amistoso contra el Europa. Una buena noticia para un jugador que la pasada temporada se la pasó prácticamente en blanco por culpa de las lesiones.

Orian Goren: Es israelí, tiene 17 años y un gran futuro por delante. Es el clásico organizador de juego azulgrana. Juvenil de segundo año, llegó a la cantera del Barça en 2023 procedente del Maccabi Petah. Su demarcación ideal es la de interior, pero es capaz de jugar de '6' e incluso de falso extremo. Jugará este año en el filial y en el club tienen su nombre señalado como potencial futbolista del primer equipo.

Guille Fernández: El de Rubí acaba de cumplir los 18 años y ya hizo la gira con el primer equipo el pasado verano. Es un centrocampista dinámico, con buena llegada y capacidad para romper líneas. Acaba contrato en el 2027 y la intención del club es que renueve y que salga cedido a un club que le ofrezca minutos de calidad.

Ebrima Tunkara: El más joven de todos los jugadores que están en Inglaterra. Solo tiene 16 años y dicen de él que es uno de esos futbolistas elegidos para triunfar. Potencia y calidad técnica al servicio de Hansi Flick. Causó sensación en el partido ante el Europa, en el que marcó un gol. Nacido en Gambia, su familia emigró a Mataró y juega en las categorías inferiores de la selección española. Es un interior que también ha jugado de extremo. En enero, firmó su primer contrato profesional.

Ebrima Tunkara apunta muy alto / FCB

Hamza Abdelkarim: Es un delantero centro de referencia en el que creen mucho en el Barça. Tiene 18 años y ya disputó el Mundial con Egipto. Llegó desde el Al Alhy y hace unas semanas comunicó al club africano que hacía efectiva la opción de compra que tenía por él. Es una referencia en el área, jugador que suele escasear en La Masia.

Óscar Gistau: El delantero de Reus, de 18 años, renovó hace poco su contrato hasta el 2028. Es un ariete moderno, con un golpeo de balón de primer nivel y muy agresivo en los desmarques. Las lesiones han jugado en su contra en las dos últimas temporadas, pero en el club creen que es un futbolista con enorme potencial.

Álex González: El extremo de 19 años llegó al club la temporada pasada procedente de la Damm y realizó un gran año en el juvenil. Gran partido el suyo ante el Europa con gol y asistencia. Destaca por su desequilibrio, uno contra uno, velocidad y buena toma de decisiones. Puede actuar en cualquiera de las dos bandas y es un jugador más de buscar la profundidad que de ir hacia dentro.

Álex González, contra el CE Europa / Instagram (@alexxgonzalezz07)

Shane Kluivert: Es hijo de Patrick Kluivert. Su estilo recuerda en parte al de su padre: potente, vertical y con llegada. Juega principalmente como extremo (aunque también puede actuar como segundo punta), con buena técnica, desborde y llegada al gol. Es internacional sub-19 con Países Bajos. Tiene 18 años y renovó hace unas semanas hasta el 2028.

Toni Fernández: Otro de los diamantes de La Masia. Fue el segundo canterano más joven de la historia del Barça en debutar en el primer equipo. Lo hizo con tan solo 16 años y cinco meses en un partido de Copa ante el Barbastro. Es un extremo con mucho desequilibrio y el club azulgrana trabaja para ofrecerle un contrato de duración, hasta el 30 de junio del 2031. Es primo de Guille Fernández.