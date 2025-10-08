Ebrima Tunkara se sale con España tras su debut histórico en la Youth League

Ebrima Tunkara (15 años) sigue demostrando que es un talento especial. Lo tienen claro en el Barça, donde algunos técnicos consideran que es el talento con más potencial desde Lamine, pero también en la selección. La RFEF tuvo claro desde sus primeros pasos en La Masia que era futbolista a seguir y que era bueno que se fuera familiarizando con las inferiores.

Ebrima se incorporó al fútbol-7 blaugrana en el curso 2018-19 y esta temporada ya forma parte del Juvenil A, a pesar de tener solo 15 años. El futbolista de origen gambiano también está jugando con niños mayores que él en la sub'17 de España, donde ha sido uno de los grandes protagonistas del triunfo ante Andorra (3-0). En el Barça está teniendo minutos esta temporada sobre todo como extremo derecho, a pesar de que su posición natural es el interior o la mediapunta.

Con España ha vuelto a explotar su potencial ofensivo con dos goles y una asistencia en menos de media hora en el debut de Sergio García como seleccionador. Tunkara ha empezado en el banquillo, pero su entrada al campo en la segunda mitad ha revolucionado al conjunto español.

Santiago del Pino ha adelantado a la selección tras aprovechar una asistencia de Ebrima por la banda derecha, que le ha dejado un balón clarísimo dentro del área para marcar. El azulgrana le ha hecho un sombrero a su defensor con un gran control antes de asistir.

El segundo gol del conjunto de Sergio Garcia ha sido un remate desde el punto de penalti de Ebrima de primeras. El futbolista del Barça, que lucía el dorsal 10, también ha vuelto a ser protagonista en el tercer gol. Esta vez tras aprovechar un penalti que el mismo provocó.

Ebrima sorprendió entre líneas y sacó partido a una pared para, tras una conducción que lo dejaba delante del portero, sufrir una zancadilla. Ebrima acertó con un balón raseado a la izquierda del portero, que se tiró bien pero no llegó al balón.

España resolvió el primer partido de clasificación para el Europeo Sub-17 con una goleada ante el Andorra y otra demostración de facultades de Ebrima Tunkara. El mediapunta jugaba la temporada pasada en el cadete A y este verano se debatió si tenía que ir al Juvenil B o dar el salto directamente al A, como finalmente ocurrió. Hace solo siete días hizo historia con el Barça en la Youth League con el Barça y en el club confían mucho en que esta puede ser una temporada importante para su evolución. El objetivo era que saliera de la zona de confort y compitiera con futbolistas que lo igualen físicamente.