Ebrima Tunkara recuerda el primer día que probó con el Barça: "No me salió muy bien"

Ebrima Tunkara es, a sus 16 años recién cumplidos, un futbolista con una madurez impropia de su edad. Quizás sea porque su vida no ha sido un camino de rosas, o porque el barro de Gambia le enseñó que nada se regala. El hoy internacional español y una de las grandes esperanzas de La Masía, echó la vista atrás en una charla con la RFEF para recordar un momento que pudo cambiarlo todo: su llegada al FC Barcelona.

El choque cultural y el "miedo" al frío

Cuando el Barça llamó a su puerta, Ebrima vivía en una realidad paralela. "En ese momento no era muy consciente de lo que era el Barça. Venía de África y no tenía muchos conocimientos. Pensaba que era para ir al primer equipo, no sabía de qué iba", admite con una sinceridad aplastante.

Su padre le dio la noticia y los nervios —y el clima— le pasaron factura en la Ciudad Deportiva: "Fuimos, hice las pruebas y el primer día no me salió muy bien. El cambio de Gambia a España fue duro. Ahí hacía calor y aquí mucho frío, me costó adaptarme. Nos llamaron otro día y me fue mucho mejor".

Aquel segundo día fue el inicio de todo. El talento de aquel niño que empezó jugando "descalzo por la calle" con porterías de dos palos terminó por convencer a los técnicos blaugranas.

Un "10" con alma de Pedri

Tunkara, un zurdo con un físico privilegiado que puede actuar en cualquier posición del ataque, se fija en los mejores para seguir creciendo. Pese a su potencia, prefiere la magia y el control. Su espejo no es otro que el canario del primer equipo: "El que más me gusta es Pedri… Es un mago, es muy bueno. Tanto con los controles, leer los espacios por dentro, cambio de orientación… Lo tiene todo".

Presente de récord, futuro de Selección

Su crecimiento en el Barça no ha pasado desapercibido para nadie. A finales de febrero, Ebrima hizo historia al convertirse en el cuarto jugador más joven en debutar con el Barça B, un hito que demuestra que las etapas se le quedan cortas.

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Ahora, concentrado con la Selección Sub-17 para la Ronda 2 del Europeo en Irlanda del Norte, Ebrima no se pone límites. Sabe de dónde viene (recordando con orgullo sus caminatas de kilómetros para ir al colegio en su país natal) y sabe a dónde va: "Quiero llegar a debutar con la Absoluta y ganar Europeos y Mundiales". De aquel niño que sufrió por el frío en su primera prueba, solo queda el recuerdo; hoy, Ebrima Tunkara ya empieza a quemar.