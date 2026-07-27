Ebrima Tunkara, el 'baby' del Barça causa sensación

Ebrima Tunkara lo tiene todo para ser la nueva estrella emergente del FC Barcelona. Quizás incluso más pronto de lo que se podría pensar. Hansi Flick no dudó en incluir al centrocampista internacional español de origen gambiano en el extenso grupo de canteranos que han iniciado la pretemporada con el primer equipo azulgrana. Es el 'baby' del grupo, el único nacido a partir de 2010, pero su físico impresiona. Así como su cualidad técnica y su potencia. Sus compañeros del Barça Atlètic y del Juvenil ya le conocen bien, pero más de uno de los 'grandes' que no había compartido tantas horas de entrenamiento se está echando las manos a la cabeza. El jugador, mientras, tiene los pies en el suelo y es consciente de que el camino es largo y esta temporada, en principio, le corresponde jugar con el filial. Pero todo puede pasar...

De momento, Ebrima ya ha aprovechado el primer partido de pretemporada del FC Barcelona para dejar su impronta. Es cierto que para el club azulgrana, el enfrentamiento ante el CE Europa del pasado viernes que se saldó con 4-1 para los azulgranas ni siquiera tenía la categoría de amistoso, pero especialmente a los canteranos les iba muchísimo en ello. Nadie lo quiso desaprovechar. Y mucho menos Ebrima Tunkara.

El canterano fue uno de los goleadores del Barça. En concreto, suyo fue el tercero, cuando recibió de Álex González y entró con todo para rematar de forma inverosímil pese al marcaje defensivo. Fue cuando apenas llevaba tres minutos sobre el césped del Tito Vilanova, ya que el técnico cambió a todo el equipo tras el descanso. No fue más que la constatación al impacto que ya estaba teniendo en las sesiones anteriores.

El próximo gran talento de La Masia

El equipo azulgrana se va ahora de gira y la idea del entrenador alemán es la de mantener el bloque que le está acompañando desde el primer día de pretemporada, teniendo en cuenta que hay jugadores que están lesionados (casos de Ronald Araujo, Alejandro Balde y Fermín), la situación de Marc-André Ter Stegen, a un paso de salir cedido al Ajax de Amsterdam y el hecho de que solo está prevista la incorporación de Raphinha, y será ya iniciado el stage por tierras inglesas, pues el resto de internacionales (todos los españoles, Koundé y Gordon) siguen de vacaciones tras el Mundial.

En todo caso, e independientemente de lo que ocurra después, seguro que Hansi Flick seguirá teniendo muy de cerca, en el radar, a un Ebrima Tunkara con todavía mucho que aprender, como es lógico, pero con unas condiciones tremendas. Es el próximo gran talento surgido de La Masia y seguirá dando mucho que hablar. Seguro.