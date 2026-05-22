Ebrima Tunkara apunta a la pretemporada con el primer equipo del Barça

Se empieza a confeccionar lo que será la próxima pretemporada del FC Barcelona. Varias cosas parecen claras, que arrancará, casi con toda probabilidad, el 15 de julio con las pruebas médicas y que habrá un stage a finales de mes en Inglaterra, en las instalaciones de la federación inglesa cerca de Birmingham.

Robert Lewandowski y Hansi Flick / Gorka Urresola

A partir de aquí, hay que tener en cuenta que muchos de los internacionales se incorporarán tarde y que Hansi Flick tendrá que tirar de canteranos. Algo parecido a lo que sucedió en su primer verano al frente del club en 2024. Habrá un éxodo enorme de futbolistas con sus selecciones en este Mundial, que, además, terminará más tarde de lo habitual.

La final será el 16 de julio, por lo que el o los futbolistas que alcancen esta ronda no estarán disponibles en el Barça hasta agosto. Y los que lleguen a eliminatorias no antes de ese stage en Inglaterra.

Pretemporada parecida a la de 2024

Flick irá comunicando los próximos días, como ya hizo el curso pasado con los Landry, Jan Virgili, Juan Hernández, Ibrahim Diarra o los primos Fernández, quiénes se unirán a la preparación con la primera plantilla. Según ha sabido SPORT, uno de ellos apunta a ser Ebrima Tunkara, una de las grandes joyas que se cuece en La Masia.

Ebrima, Orian y Shane celebran un gol del Juvenil A / Dani Barbeito

A sus 15 años, esta temporada se ha convertido en el tercer jugador más joven en debutar con el filial tras Messi y Guille Fernández. Se trata de un futbolista especial, capaz de jugar por banda y por dentro, muy potente, con gran disparo y con visión de juego privilegiada.

Llegó al Barça la 2018/19

Ebrima se incorporó al fútbol-7 blaugrana en el curso 2018-19. En apenas unos meses, había pasado de ser un niño gambiano con muchas dificultades económicas a formar parte del mejor fútbol base del mundo.

Ebrima Tunkara es un portento con un futuro estelar / FCB

Albert Puig, que lo tuvo a sus órdenes en varias categorías, nos daba hace unos meses las algunas de las claves de su impacto en las inferiores del Barça. "Tiene una conducción que elimina rivales muy rápido y tiene capacidad para proteger el balón con el cuerpo y girarse rápido. Además tiene gol porque pisa mucho el área y tiene un tiro potente".

"Él no es 11 es un 10, con los años se ha demostrado y es donde hará carrera: como interior. Porque es un interior que te acede al área, que te hace recorridos, que físicamente te abarca campo y que a nivel técnico, con la agilidad que tiene, es determinante", añade.

Tenerlo en el campo facilita mucho las cosas a los demás Albert Puig — Exentrenador del fútbol formativo del Barça

Puig entiende que haya gente que lo considere el gran talento desde Lamine en La Masia, pero matiza algunas diferencias. "Lamine te hacía ganar él solo los partidos porque se lo inventaba él. Estaba tocado por la varita de los genios", empieza diciendo.

Ebrima Tunkara se abrazó con Iu Martínez / FCB

"Ebrima es distinto, pero tenerlo en el campo facilita mucho las cosas a los demás. Te daba una garantía de que lo mejoraba todo y siempre aparecía en los partidos importantes. Te multiplica al resto. Lamine eran chispazos. Como entrenador, con Ebrima estabas tranquilo. Te diré un dato: con él, en 30 partidos de liga en benjamines y 30 con infantiles no perdimos un solo partido".