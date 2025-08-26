Ebrima, la gran decisión

¿Es Ebrima Tunkara el mayor talento en La Masia desde Lamine? Hace solo un año era una pregunta que se hacían algunos técnicos de la casa que habían visto de cerca a los dos jugadores siendo solo unos niños. “A los diez minutos de ver a Ebrima llamé a Marc Serra y Aureli Altimira y les dije: 'Es una locura, hay que ficharlo'", explicó hace unos meses a SPORT, Albert Puig, que lo tuvo a sus órdenes en el Barça.

El ojeador azulgrana lo descubrió cuando jugaba en el Cerdanyola y, tras unos meses de adaptación al estilo Barça, tuvo un impacto espectacular. Ebrima se incorporó al fútbol-7 blaugrana en el curso 2018-19. En apenas unos meses, pasó de ser un niño gambiano con muchas dificultades económicas a formar parte de La Masia.

Sus condiciones físicas, unidas a un talento diferencial, hicieron que pronto luciera sus mejores cualidades: una conducción que eliminaba rivales muy rápido, una gran capacidad para proteger el balón con su cuerpo y buena cintura para girarse rápido. Además pisaba el área y marcaba goles muy llamativos.

Ebrima Tunkara: ¿El mayor talento en La Masia desde Lamine? / Dani Barbeito

Una lesión importante en el tobillo cortó su progresión el curso 2023-34, pero cuando volvió la temporada pasada siguió dejando detalles de jugador diferente en el cadete A. En su regreso tuvo una actuación impactante contra el Vilassar con dos goles en 20 minutos. También dejó una nueva genialidad ante el Mercantil.

Con solo 14 años demostró que estaba por encima de la categoría, también por su desarrollo físico. Un perfil que siempre agita el debate sobre qué hacer con este tipo de futbolistas.

Los grandes retos de Ebrima en el salto al juvenil

"Ahora mismo tiene una gran capacidad de eliminar rivales, pero veremos cuando se igualen las fuerzas. Otro aspecto importante es el golpeo: de pequeño chutas al bulto y haces gol, de más mayor tiene que ir colocando más el balón porque sube el nivel de los porteros", apuntaba Puig cuando le preguntábamos por los retos del futuro.

Ebrima cumplió los 15 años a mitad de temporada, una edad que ya le permitía legalmente jugar con cualquiera de los dos juveniles. En el club estaban pendientes de esta situación para hacer que el mediocampista saliera de su zona de confort y compitiera con chicos más fuertes que le obligaran a tener que desarrollar más su juego y habilidades.

Conexión con Dro

Ebrima terminó la temporada jugando minutos con el juvenil B, un equipo liderado por Dro, que se ha convertido este verano en la gran revelación de la pretemporada del primer equipo.

El debut de Ebrima llegó en mayo con 15 años en un fin de semana donde anotó un gol en el triunfo del Cadete A (0-3) el sábado, en el campo del Sant Gabriel, y debutó con el Juvenil B el domingo. El mediocampista fue convocado por Pol Planas y debutó en la liga nacional juvenil en el campo municipal de fútbol de Olimpia.

Un partido en el que el Sabadell se impuso 3-2 al Barça en un partido muy abierto. El interior gambiano entró en el minuto 58 del partido por Carlos de Miguel y Pol Planas lo alineó de extremo izquierdo. Ebrima se entendió muy bien con Pol Bernabéu y Dro.

La historia increíble de Ebrima, un canterano que pasó en pocos meses de vivir en Gambia a jugar en el Barça / Jaume Marcet

Un pequeño bajón

A pesar de protagonizar un inicio espectacular en el Juvenil B, Ebrima acabó la temporada sin la misma excelencia. Un rendimiento al que influyó entrar en dinámica de un equipo que ya estaba hecho y con unos roles muy definidos. Acostumbrado a ser el interior más ofensivo del equipo, tuvo que jugar en varias posiciones, una indefinición que no le jugó a favor.

Una de las grandes decisiones que debe tomar el club es en qué posición invierte más tiempo con el futbolista. En las inferiores ha sido como mediapunta donde más ha brillado, pero el club tiene otros grandes proyectos para esta posición en casa. Ebrima también ha jugado de interior derecho, extremo o falso nueve, aunque está menos cómodo.

Esta pretemporada Ebrima también ha participado en los entrenamientos del Juvenil A, que entrena Pol Planas, uno de los técnicos con más proyección de La Masia. En el club están convencidos de que su etapa en el cadete ya ha acabado, así que ahora mismo se tiene que decidir si se queda en el Juvenil B o empieza con el A.

Que haya estado en algunas sesiones con Planas estas semanas no significa que sea definitivo, ya que la pretemporada del primer equipo siempre tiene un efecto dominó en las siguientes categorías del Barça.

Ahora mismo los técnicos creen que necesita rodaje para crecer sobre todo tácticamente y tiene más números de empezar la temporada con el Juvenil B con el objetivo de que pueda saltar de categoría durante la temporada si su evolución es positiva.