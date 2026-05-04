Ebrima deslumbra: el golazo de un prodigio que apunta al primer equipo

Ebrima Tunkara (16 años) es ahora mismo una de las grandes comidillas de la cantera del Barça. Sus condiciones -uno de esos jugadores especiales que aún están por desarrollar- hacen que los técnicos no se atrevan con los pronósticos.

Desde hace años su nombre siempre aparece como uno de los señalados, pero los técnicos aún están definiendo su posición en el campo.

Ebrima es un mediapunta que destaca más por sus posibilidades individuales que por su relación con el juego. Es por eso que esta temporada ha tenido más continuidad como falso extremo que como interior, su posición habitual en categorías inferiores.

Los técnicos lo ven aún un poco verde para llevar el peso del juego, pero saben que su desequilibrio es oro. Es por eso que, tanto en el Juvenil A de Pol Planas como en sus breves apariciones en el filial, ha sido sobre todo extremo.

Otra cosa ha sido con la selección española sub'17, donde esta temporada ha dejado alguna exhibición en el mediocampo.

Ebrima en el Juvenil de Pol Planas

Ebrima ha sido una pieza importante en un Juvenil A que se proclamó campeón de liga el domingo con una goleada (9-0) ante el UD Montecarlo. El mediapunta gambiano fue uno de los protagonistas con el gol más espectacular del encuentro.

Una jugada de futbolista diferente en la que demuestra todo su potencial. Recibe al borde del área, da un giro de 360 grados con el balón para superar al primer rival, y decide con un balón picado para superar al portero.

Tunkara está jugando sobre todo de extremo derecho, aunque muchas veces, de manera natural, se deja caer por dentro. Y es ahí, cuando juega entre líneas, cuando más daño hace gracias a la explosividad de su primer paso y habilidad con los controles orientados.

A la espera de ver cómo termina la temporada del juvenil A, ahora mismo todos los caminos apuntan a que será una pieza importante del filial el próximo curso. Los de Belletti cayeron en la última jornada y se quedaron sin opciones de luchar por el ascenso, así que seguirán en la misma categoría.

Un desenlace que complica la planificación y una gran parte de la plantilla podría no seguir la próxima temporada. Será el momento de futbolistas como Ebrima de ganar peso el filial.

Con solo 16 años, el gambiano estará a solo un paso del primer equipo. Es más: no se puede descartar que Flick lo quiera ver en pretemporada.